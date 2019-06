Schauspielerin Lisa Martinek: Fragen zur Todesursache

Die beliebte TV-Schauspielerin Lisa Martinek ist völlig überraschend verstorben, wie ihr Anwalt am Sonntag (30. Juni) mitteilte.

Martinek wurde 47 Jahre alt, war zuletzt in einem „Tatort“ aus München zu sehen. In der Vergangenheit spielte sie in zahlreichen Krimis mit, darunter als Kommissarin Clara Hertz von 2006 bis 2012 in der Serie „Das Duo“. Auch auf der großen Leinwand feierte sie Erfolge. Für ihre Rolle im Film „Härtest“ (1998) war sie für den Deutschen Filmpreis nominiert.

Lisa Martinek hielt sich in den letzten Tagen ihres Lebens in Italien auf. Sie war mit dem italienischen Produzenten Giulio Ricciarelli zusammen, mit dem sie drei Kinder hatte.

Ihr letztes Lebenszeichen für die Öffentlichkeit war ein Instagram-Bild vor einer Woche, das durchaus Urlaubsstimmung verbreitet.

Martinek war zuletzt eingebunden bei Dreharbeiten für die ARD-Serie „Die Heiland“. Darin spielte sie die Hauptrolle, eine blinde Staatsanwältin. Wie es mit dem Serienprojekt nun weitergeht, ist noch nicht klar.

Lisa Martinek: Was ist die Todesurasche?

Bislang ist unklar, wie die Schauspielerin verstorben ist. Klar ist, dass sie sich im Urlaub befand. Der Anwalt der Schauspielerin bittet laut „Bild“, die Privatsphäre der Familie zu achten und erwähnte keine weiteren Details in seinem Statement.