Cillian Murphy ist NICHT der Zombie aus dem „28 Years Later“-Trailer

Ein Trailer der Zombie-Film-Fortsetzung „28 Years Later“ sorgte seit Veröffentlichung für Aufmerksamkeit. Denn die Fans meinten den Hauptdarsteller des ersten Teils, Cillian Murphy, in der Rolle eines Zombies wiedererkennen zu können. Doch nun gibt es Entwarnung.

Dieser Newcomer steckt hinter der Zombie-Szene

Am Dienstag (10. Dezember) erschien der Trailer des Horror-Thrillers vom Regisseur Danny Boyle. In einer Szene taucht ein auffallend abgemagerter Zombie hinter der neuen Hauptdarstellerin, Jodie Comer, auf. Anscheinend waren sich viele Beobachter:innen darüber einig, dass der Untote niemand anderes als Cillian Murphy sein könne. Doch laut „The Guardian“ ist das eine falsche Vermutung. Denn: Hinter der Szene soll stattdessen der Newcomer Angus Neill stecken.

Hier den Zombie im Trailer erspähen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Kunsthändler wurde zum Schauspieler auserkoren

Dem „Guardian“ zufolge habe Boyle Neill, der eigentlich ein Kunsthändler ist, selbst entdeckt. Denn Neill arbeitet auch als Fotomodell und besitzt sogar ein Profil für seine Arbeit. „Danny sagte mir, dass er mich schon immer für die Rolle im Auge hatte“, erzählte der neue Zombie-Darsteller der Zeitung. „Also trafen wir uns, verstanden uns gut und ich stimmte zu, mitzumachen.“ Neill weiter: „Am Set hat er die außergewöhnliche Fähigkeit, einen zu hypnotisieren, und die Arbeit mit ihm an dem Film war eine sehr, sehr intensive Erfahrung.“

Murphy „wäre sofort dabei“

Im ersten Teil „28 Days Later“ aus dem Jahr 2002 spielt Murphy einen Fahrradkurier, der gerade aus dem Koma aufgewacht ist. Wenig später stellt er fest, dass ein gefährlicher Virus dafür sorgte, dass die Gesellschaft zusammenbricht, immer mehr Menschen zu Zombies mutieren und er nun um sein Überleben kämpfen muss.

Auch wenn der „Oppenheimer“-Darsteller im zweiten Teil „28 Weeks Later“ nicht mehr auftaucht, machte er dennoch klar, dass er an einer Rolle im dritten Film interessiert sei. So sagte Murphy am 11. Januar 2024 gegenüber dem „Independent“: „Ich wäre sofort dabei. Ich habe zwei Filme mit den beiden [Boyle und Autor Alex Garland] gemacht, und ich würde gerne wieder mit ihnen arbeiten.“

Ob der Ire nun tatsächlich mit von der Partie sein wird, bleibt abzuwarten. Immerhin lässt „28 Years Later“ noch einige Monate auf sich warten und soll erst zum 20. Juni 2025 in den Vereinigten Staaten starten.