Live! 60 Jahre Beatles in Hamburg

Am 17. August 1960 spielten die Beatles ihr erstes Konzert in Hamburg. Damals standen sie – noch zu fünft mit dem Bassisten Stuart Sutcliffe und dem Schlagzeuger Pete Best – auf der Bühne des Indra-Clubs an der Großen Freiheit. Und von dort präsentiert die Hamburger Beatles-Expertin Stefanie Hempel 60 Jahre später die große Jubiläumsshow „Stream & Shout“. Mit Gästen wie dem Kaiser Quartett, Cäthe, Bernd Begemann, Jessy Martens, Billy King, Jimmy Cornett und Michèl von Wussow soll neben den großen Beatles-Hits auch die Original-Setlist jenes ersten Hamburger Abends der Band noch einmal auf die Bühne gebracht werden. Um 21h geht’s los.

Die Geschichte jenes ersten Hamburg-Aufenthalts der Beatles – sie kehrten noch einige Male zurück –, ist mittlerweile Legende geworden. Eine Chronik der Ereignisse.

15. August 1960, Liverpool

Mimi Smith wirft sich im Flur ihres Hauses, das den Namen Mendips trug, vor ihren Neffen, um ihn daran zu hindern, das Haus zu verlassen. Die Beatles haben, wie er ihr erst vor wenigen Tagen mitgeteilt hat, ein Engagement in Hamburg, das ihnen ihr neuer Manager Allan Williams besorgt hat (sie waren eigentlich nur vierte Wahl, aber Rory Storm & the Hurricanes, Cass & the Cassanovas und Gerry & the Pacemakers konnten oder wollten nicht). Mimi, die sich um John kümmert, seit er fünf ist, hatte sich eine andere Zukunft für den Sohn ihrer Schwester Julia vorgestellt, die drei Jahr zuvor nach einem Besuch in Mendips auf dem Weg zur Bushaltestelle von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden war. Aber sie unterstützt ihn, wo sie kann, finanziert ihm auch sein Kunststudium, obwohl sie wenig davon hält. Aber John hat nur diese Band im Kopf.

Nach der Zusage aus Hamburg mussten die Beatles innerhalb von einer Woche zusätzlichen Verstärker und einen Schlagzeuger besorgen. Erstgenannten luchste John der Studentenvertretung des Liverpool College Of Art mit unlauteren Mittel ab. „Ich bring das Teil zurück, bevor es irgendwer merkt“, sagte er zu seiner Freundin June Harry, die wenig später aus der Vertretung fliegen sollte, weil es natürlich jemand merkt und John den Verstärker nie zurückbringt.