„Live at the El Mocambo 1977”: Rolling Stones veröffentlichen Live-Album

Die Rolling Stones veröffentlichen „Live At The El Mocambo 1977“. Das Livealbum wurde bei den beiden Geheimkonzerten der Band im El Mocambo aufgenommen und kommt am 13. Mai 2022 heraus.

„Live At The El Mocambo 1977“ wurde von Bob Clearmountain neu abgemischt und erscheint digital, als 2-CD-Version sowie als 4-LP in Schwarz und Neon. Alle Formate sind ab dem 6. Mai hier vorbestellbar.

Ein intimen Rahmen und zwei Auftritte

Die Stones überraschten 1977 mit zwei Liveshows im El-Mocambo-Club in Toronto, Kanada. Damals traten sie vor gerade einmal 300 Zuschauer*innen auf. Die Fans der Stones wurden auf die Show aufmerksam, nachdem der lokale Radiosender CHUM FM einen Wettbewerb veranstaltet hatte. Über ein Gewinnspiel konnten die Teilnehmer Tickets für zwei Auftritte der populären kanadischen Rockband April Wine gewinnen, die ihrerseits die Newcomer The Cockroaches als Support ankündigten. Bei den Cockroaches handelte es sich selbstverständlich um die Rolling Stones.

„Der Plan, den wir entwickelt haben“, so der damalige Veranstalter des Gewinnspiels, Duff Roman, „war es, einen Wettbewerb zu veranstalten. Wir fragten: ,Was würdet ihr tun, um die Rolling Stones live spielen zu sehen?‘ Auf diese Weise konnten wir die 300 besten Einsendungen auswählen und garantieren, dass echte Fans bei der Veranstaltung dabei sein würden. Der Preis war die Chance, April Wine im El Mocambo zu sehen.“

„Live at the El Mocambo 1977” – Hier reinhören

Der Trailer bietet einen ersten Vorgeschmack auf das Livealbum. Außerdem wurden bereits zwei der 23 Songs von „Live at the El Mocambo 1977” veröffentlicht – „Tumbling Dice“ und „Hot Stuff“. Darüber hinaus findet ihr am Ende des Artikels die gesamte Tracklist von „Live at the El Mocambo 1977”







Trackliste von „Live at the El Mocambo 1977”

1. „Honky Tonk Women (Live at the El Mocambo 1977)“

2. „All Down The Line (Live at the El Mocambo 1977)“

3. „Hand Of Fate (Live at the El Mocambo 1977)“

4. „Route 66 (Live at the El Mocambo 1977)“

5. „Fool To Cry (Live at the El Mocambo 1977)“

6. „Crazy Mama (Live at the El Mocambo 1977)“

7. „Mannish Boy (Live at the El Mocambo 1977)“

8. „Crackin’ Up (Live at the El Mocambo 1977)“

9. „Dance Little Sister (Live at the El Mocambo 1977)“

10. „Around And Around (Live at the El Mocambo 1977)“

11. „Tumbling Dice (Live at the El Mocambo 1977)“

12. „Hot Stuff (Live at the El Mocambo 1977)“

13. „Star Star (Live at the El Mocambo 1977)“

14. „Let’s Spend The Night Together (Live at the El Mocambo 1977)“

15. „Worried Life Blues (Live at the El Mocambo 1977)“

16. „Little Red Rooster (Live at the El Mocambo 1977)“

17. „It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It) (Live at the El Mocambo 1977)“

18. „Rip This Joint (Live at the El Mocambo 1977)“

19. „Brown Sugar (Live at the El Mocambo 1977)“

20. „Jumpin’ Jack Flash (Live at the El Mocambo 1977)“

21. „Melody (Live at the El Mocambo 1977)“

22. „Luxury (Live at the El Mocambo 1977)“

23. „Worried About You (Live at the El Mocambo 1977)“