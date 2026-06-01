Mick Jagger: Tour-Update mit den Rolling Stones

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Mick Jagger kann es kaum erwarten, mit den Rolling Stones wieder auf die Bühne zu gehen. In einem Interview mit BBC Radio 2, das er gemeinsam mit Ronnie Wood gab, bestätigte Jagger, dass die Band definitiv plant, in Zukunft wieder zu touren.

„Ich würde liebend gern auf Tour gehen“, sagte Jagger. „Ich kann es kaum erwarten.“ Um die Erwartungen zu dämpfen, fügte er hinzu: „Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr passieren wird. Aber hoffentlich so bald wie möglich.“

Jaggers Aussage kommt, nachdem die Band offenbar im vergangenen Jahr Pläne für eine Stadion-Tour durch Großbritannien und Europa begraben hatte, die für 2026 vorgesehen war. Im Januar letzten Jahres war berichtet worden, dass der Gruppe mehrere Angebote für Sommerkonzerte vorgelegt wurden, die sie jedoch wegen logistischer Probleme rund um Venues und Reiseplanung sowie bereits bestehender Verpflichtungen ablehnte.

Neue Musik, neue Tour

Zuletzt waren die Rolling Stones 2024 auf Tour – zur Unterstützung ihres 2023er Albums „Hackney Diamonds“, darunter 20 Konzerte in Nordamerika. Die Tour war eine gigantische Produktion: Nach dem Albumlaunch in London und einem Pop-up-Konzert in New York City wurden mehr als 60 Songs aus dem Bandkatalog einstudiert.

Die Band bereitet sich nun auf die Veröffentlichung eines neuen Albums vor: „Foreign Tongues“ erscheint am 10. Juli. Aufgenommen wurde es in den Metropolis Studios in West-London mit Produzent Andrew Watt, der bereits „Hackney Diamonds“ betreut hatte. Neben Jagger, Keith Richards und Wood sind Bassist Darryl Jones, Keyboarder Matt Clifford und Drummer Steve Jordan dabei. Das Album enthält zudem einen Beitrag des verstorbenen Rolling-Stones-Schlagzeugers Charlie Watts, der in einer seiner letzten Sessions vor seinem Tod im Jahr 2021 aufgenommen wurde. Zu den Gastmusikern zählen Steve Winwood, Paul McCartney, The-Cure-Frontmann Robert Smith sowie Red-Hot-Chili-Peppers-Drummer Chad Smith.

Im BBC-Radio-2-Interview schilderte Jagger, wie die Zusammenarbeit mit Robert Smith eher zufällig zustande kam – bei einer Branchenveranstaltung.

Zufällige Begegnungen, große Koops

„Er stand mit dem Rücken zu mir, in diesem langen Gewand, und als er sich umdrehte, war er über und über mit Lippenstift bedeckt“, erzählte Jagger. „Und ich sagte: ‚Sie sind Robert Smith von The Cure.‘ Er sagte: ‚Ja, wir haben uns nie getroffen.‘ Und ich sagte: ‚Wo Sie schon mal hier sind, sollten Sie lieber irgendetwas einspielen.‘ So funktionieren Koops manchmal.“

Über McCartney sagte er: „Wir haben nie zuvor miteinander gespielt. Ich hatte schon mal mit ihm gesungen, aber wir hatten noch nie gemeinsam ein Instrument in die Hand genommen. Das war sehr aufregend. Er lernte unglaublich schnell.“

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