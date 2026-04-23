Wir haben Live Nation besiegt. Was das Urteil für Fans bedeutet

Dieser Gastbeitrag wurde von Letitia James und Jonathan Skrmetti verfasst, den Generalstaatsanwälten von New York bzw. Tennessee. Beide waren maßgeblich an der jüngsten Kartellklage gegen Live Nation und Ticketmaster beteiligt, die vergangene Woche damit endete, dass eine Jury das Unternehmen für schuldig befand, ein Monopol zu betreiben. New York und Tennessee gehörten außerdem zu den 33 Bundesstaaten sowie Washington D.C., die den Fall weiterführten, nachdem das Justizministerium sich noch während des laufenden Prozesses mit Live Nation geeinigt hatte.

Im vergangenen Monat erfuhren Kunden von Live Nation, dass die Unternehmensführung es liebt, sie „wie die letzten Idioten abzuzocken“. Hinter verschlossenen Türen prahlten diese Manager damit, Kunden auf jede erdenkliche Weise zu „schröpfen“ – etwa indem sie „50 Dollar für einen Parkplatz auf der Wiese“ und „60 Dollar für einen Platz auf der etwas näheren Wiese“ verlangten.

Ihr CEO ging mit gutem Beispiel voran. Er verbot Besuchern, Liegestühle in ein Freiluftgelände mitzubringen – zu ihrer eigenen Sicherheit, wie er behauptete – und verdiente dann Millionen damit, ihnen eben jene Stühle zu vermieten.

Für viele Amerikaner kam das nicht überraschend. Es bestätigte, was sie aus eigener Erfahrung längst wussten.

Wer in den vergangenen Jahren versucht hat, ein Konzertticket zu kaufen, kennt das Gefühl. Man loggt sich frühzeitig in eine unzuverlässige Plattform ein, wartet in einer digitalen Warteschlange, ergattert schließlich einen Platz – und sieht dann, wie der Preis durch eine Flut rätselhafter Gebühren in die Höhe schießt. Servicegebühren. Komfortgebühren. Bearbeitungsgebühren. Standortgebühren. Wenn man zur Kasse kommt, hat sich der Betrag verdoppelt.

Seit Jahrzehnten sagten Fans, das System sei manipuliert. Künstler beklagten überhöhte Gebühren. Venue-Betreiber sahen sich mit Live Nations Einschüchterungstaktiken konfrontiert. In funktionierenden Märkten überleben Unternehmen, die sich so verhalten, nicht lange. Der Markt für Live-Events ist kaputt.

Die Klage der Generalstaatsanwälte

Deshalb haben wir eine Koalition aus 40 Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten aufgebaut, um Live Nation und Ticketmaster wegen der Aufrechterhaltung illegaler Monopole in der Live-Events-Branche zu verklagen. Unsere Klage belegte, dass sie den Markt zu ihren Gunsten manipulierten. Sie banden Venues an Exklusivverträge, drängten Konkurrenten aus der Branche und schränkten die Wahlmöglichkeiten von Künstlern ein, wo sie auftreten konnten.

Vergangene Woche gab ihr eine Jury recht.

Nach einem fünfwöchigen Prozess bewies unsere Koalition, dass das illegale Monopol von Live Nation und Ticketmaster die Preise in die Höhe treibt und Fans, Künstler und Venues im ganzen Land schädigt.

Das Urteil war eindeutig: Wir gewannen in allen Punkten.

Mehr als eine schlechte Erfahrung

In diesem Fall ging es nie um eine einzelne überhöhte Gebühr oder ein frustrierendes Erlebnis an der Kasse. Es ging darum, wie ein einziges Unternehmen nahezu jeden Aspekt des Live-Events-Geschäfts unter seine Kontrolle brachte – von der Promotion von Shows über den Besitz von Venues bis hin zum Ticketverkauf – und diese Macht dann nutzte, um Verbraucher auszunehmen.

Das Ergebnis: höhere Preise, weniger Alternativen und ein schlechteres Erlebnis für Fans, Künstler und Venues gleichermaßen.

Die Beweislage war erdrückend. Die Jury stellte fest, dass Fans als direkte Folge dieses Monopols zu viel für Tickets zahlten.

Seit Jahrzehnten schlagen Künstler und Fans Alarm. Schon 1994 warf Pearl Jam Ticketmaster vor, seine Marktmacht zu nutzen, um den Wettbewerb zu blockieren und diejenigen zu bestrafen, die seine Preisgestaltung infrage stellten. Zuletzt sahen sich Fans beim Kauf von Tickets für große Tourneen – von Taylor Swift über Beyoncé und BTS bis hin zu Bruce Springsteen und Harry Styles – mit astronomischen Preisen, Systemausfällen und einem Mangel an echten Alternativen konfrontiert.

Ein Wendepunkt für die Branche

Bis jetzt hat sich wenig geändert.

Dieses Urteil ist ein Wendepunkt für die Live-Events-Branche und für jeden Amerikaner, der sich angesichts steigender Ticketpreise machtlos gefühlt hat. Es bestätigt, dass kein Unternehmen, egal wie mächtig, über dem Gesetz steht. Und es beweist, dass eine konsequente Kartellrechtsdurchsetzung wirkt.

Dies war eine parteiübergreifende Initiative, angeführt von Generalstaatsanwälten aus dem ganzen Land und aus allen politischen Lagern – denn das ist keine Frage der Parteizugehörigkeit. Faire Märkte sind das Fundament unserer Volkswirtschaft. Wettbewerb fördert Innovation, senkt Preise und gibt Verbrauchern echte Wahlmöglichkeiten. Wenn Unternehmen diese Regeln brechen, ist es unsere Aufgabe einzuschreiten.

Wir werden dieses kaputte System reparieren. In den kommenden Monaten werden wir das Gericht auffordern, Maßnahmen anzuordnen, die den Wettbewerb wiederherstellen und den Fans echte Entlastung bringen. Das schließt finanzielle Konsequenzen für das Unternehmen ein – und, noch wichtiger, die Zerschlagung von Live Nations Monopol.

Das Ende einer Ära

Wir kämpfen für einen Live-Events-Markt, in dem Fans an erster Stelle stehen, in dem Künstler echte Entscheidungsfreiheit haben und in dem der Ticketkauf kein Wettlauf gegen den eigenen Geldbeutel ist. Der einzige Weg dorthin führt über echten Wettbewerb.

Viel zu lange hielten Live Nation und Ticketmaster die Fans in ihrer Geiselhaft. Diese Ära geht jetzt zu Ende.