Wie ein Kartellrechts-Rockstar einen „umfassenden Sieg“ gegen Live Nation errang

Der wegweisende Kartellrechtsprozess, der am Mittwoch damit endete, dass eine Jury Live Nation und Ticketmaster für schuldig befand, ein Monopol zu betreiben, hatte Jahre gebraucht, um überhaupt vor Gericht zu landen. Das Justizministerium (Department of Justice, DOJ) begann 2022 mit Ermittlungen gegen den Giganten der Live-Entertainment-Branche. Zwei Jahre später, im Mai 2024, reichte das DOJ gemeinsam mit mehr als 40 Bundesstaaten als Mitkläger Klage ein. Und letzten Monat kam es endlich zur Verhandlung. Doch bei all der Arbeit, die in diesen vier Jahren geleistet wurde, hatten die Anwälte, die letztlich die Führung des Falls übernahmen und dieses historische Urteil erstritten, kaum mehr als eine Woche Zeit zur Vorbereitung.

„Ich hatte gehofft, wenigstens zwei Wochen zu bekommen, wenn nicht länger“, sagt Jeffrey Kessler, der Kartellrechtsexperte, der eine Woche nach Prozessbeginn die Führung von der Bundesregierung übernahm, gegenüber ROLLING STONE. „Ein Monat wäre ideal gewesen. Am Ende hatten wir acht Tage! Aber wir haben es hingekriegt.“

Kessler, Partner und Co-Executive Chairman der Anwaltskanzlei Winston & Strawn, ist so etwas wie ein Rockstar des Kartellrechts. Als Spezialist für Entertainment und Sport war er an bedeutenden Prozessen rund um die Free Agency in der NFL beteiligt, an der Klage auf Lohngleichheit für die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen sowie an dem Supreme-Court-Urteil, das College-Athleten den Weg ebnete, von ihrem Namen, ihrem Bild und ihrer Person zu profitieren.

Kurzfristig eingesprungen

Er und sein Team wurden im Live-Nation-Prozess quasi als Einspringer gerufen, nachdem das DOJ Anfang März überraschend einen Vergleich mit dem Unternehmen geschlossen hatte. Während sieben der ursprünglichen Mitkläger-Bundesstaaten den vorgeschlagenen Bedingungen des DOJ zustimmten, entschieden sich 33 weitere sowie Washington D.C., den Fall fortzuführen, und verpflichteten Kessler als Hauptanwalt. (In einer Stellungnahme erklärte Live Nation, das Urteil der Jury sei „nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit. Ausstehende Anträge werden darüber entscheiden, ob die Haftungs- und Schadensersatzentscheidungen Bestand haben.“ Das Unternehmen bestätigte, das Urteil anfechten zu wollen, was bedeutet, dass der Fall noch mehrere Jahre andauern könnte.)

„Ich glaube nicht, dass es in der Geschichte des Kartellrechts jemals einen Fall gab, bei dem eine Woche nach Prozessbeginn ein neuer Hauptanwalt einspringen musste“, sagt Kessler und lacht. „Wir mussten eine beispiellose Herausforderung bewältigen, aber die Bundesstaaten waren großartig. Wir haben ein nahtloses Team gebildet. Wir hatten im Grunde eine Woche, um uns einzuarbeiten, und irgendwie haben wir es geschafft und alles zusammengefügt. Ich könnte mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein.“

In seinem ersten ausführlichen Interview über den Prozess schildert Kessler, wie es war, unter solchem Zeitdruck die Führung zu übernehmen, und wie er gemeinsam mit den Bundesstaaten den erfolgreichen Fall aufgebaut hat. Am Morgen nach dem Urteil klang er noch immer begeistert: „Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, mit weniger als einem umfassenden Sieg dazustehen“, sagt er, „aber das hier war ein totaler Sieg.“

Der Tag des Urteils

Erzählen Sie mir von gestern. Haben Sie damit gerechnet, dass das Urteil kommen würde, oder dachten Sie, es würde länger dauern?

Wir hatten seit mehreren Tagen mit einem Urteil gerechnet, und ich hielt gestern für wahrscheinlich. Die Jury war äußerst gewissenhaft. Sie ging jede Anweisung durch. Ich glaube, sie hat 20 verschiedene Notizen geschickt und um Materialien und Klärungen gebeten. Sie haben wirklich außerordentliche Arbeit geleistet, und ich denke, das ist ein gutes Zeichen dafür, wie selbst ein komplexer Kartellrechtsfall einem Zivilgericht vorgelegt werden und zum richtigen Ergebnis führen kann.

Als die Jury Fragen schickte – konnten Sie daraus irgendwelche Schlüsse ziehen?

Das Urteilsformular war sehr komplex. Es gab viele, viele Fragen zu beantworten, und wir konnten sehen, wie sie sich täglich durch das Formular vorarbeiteten. Man konnte sagen: „Diese Frage der Jury bezieht sich auf diesen Teil des Formulars, diese Frage auf jenen Teil.“ Das machte uns Mut, denn um in allem zu obsiegen, mussten wir jeden einzelnen Schritt des Formulars durchlaufen. Hätten wir an einem früheren Punkt verloren, wären sie nicht unbedingt bis zum Ende vorgedrungen.

Erzählen Sie mir, wie Sie den Anruf der Generalstaatsanwälte bekamen, den Fall zu übernehmen.

Die Bundesstaaten bekamen gerüchteweise Wind davon, ich würde sagen, etwa eine Woche vor Prozessbeginn, dass das DOJ möglicherweise auf einen separaten Vergleich zusteuerte. Das wurde sehr deutlich, als sich herausstellte, dass nicht einmal das eigene Prozessteam des DOJ in den Vergleich eingeweiht oder darüber informiert worden war. Er wurde von anderer Stelle im Justizministerium und der Regierung angeordnet. Und die Bundesstaaten wurden besorgt, weil sie aus gutem Grund keine eigene Hauptprozessstruktur parallel zum DOJ aufgebaut hatten – die Ansprüche überschnitten sich. Sie waren wirklich darauf angewiesen, dass das DOJ diesen Fall vorantreibt.

Ein beispielloser Kraftakt

Und übrigens: Dies war der erste zivilrechtliche Monopolisierungsfall einer Behörde, der je vor einer Jury verhandelt wurde. Alle früheren behördlichen Monopolisierungsfälle wurden vor einem Richter ohne Jury verhandelt. Das brachte also ganz eigene Herausforderungen mit sich. Ich bekam einen Anruf von einem Ausschuss der Bundesstaaten – einer der Federführenden war das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts, ein weiterer war D.C., Tennessee war stark beteiligt, Kalifornien, Texas –, und dieser Ausschuss fragte: „Wäre das etwas für Sie?“ Es war eine einzigartige Herausforderung. Ich habe mein ganzes Leben als Kartellrechtsprozessanwalt verbracht, und das klang genau nach meinem Metier! Also sagte ich: „Ja.“ Glücklicherweise hatten wir eine Lücke in unserem Terminkalender. Ich stellte ein großartiges Team aus erfahrenen Kartellrechtsprozessanwälten unserer Kanzlei zusammen – wir hatten eine sehr tiefe Bank. Dann bildeten wir dieses gemeinsame Team mit den Bundesstaaten. Danach war es rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Wir mussten im Dauerbetrieb arbeiten, um uns vorzubereiten, und dann mitten im laufenden Prozess einzusteigen.

Hatten Sie den Fall verfolgt, bevor der Ausschuss Sie kontaktierte?

Ja, aber nur in groben Zügen. Ich verfolge bedeutende Kartellrechtsfälle, weil das mein Beruf ist. Ich wusste also ein bisschen über die Vorentscheidungen, ich kannte die Ansprüche. Aber kannte ich die Fakten gut? Nein! [Lacht.] Die rechtlichen Fragen waren für uns nicht besonders schwierig, denn das ist unser Fachgebiet. Ich hatte gerade einen großen Monopolisierungsfall gegen NASCAR abgeschlossen, der rechtlich sehr ähnliche Fragen aufwarf. Aber bei jedem Fall dreht sich alles um das Aktenmaterial, die Fakten, die Zeugenaussagen, die Dokumente. Das war eine enorme Herausforderung, um das alles zu durchdringen.

Nehmen Sie mich mit durch diese acht Tage. Wie haben Sie Ihren Fall aufgebaut?

Wir hatten zwei unmittelbare Herausforderungen. Erstens mussten wir uns wirklich in das Aktenmaterial einarbeiten, und dafür galt es, die Arbeit aufzuteilen. Ich teilte mit meinen Partnern verschiedene Schlüsselzeugen auf, sowohl für die Vernehmung als auch für die Kreuzverhöre. Und wir legten fest, welche Zeugen die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten weiterhin betreuen würden und welche wir übernehmen würden.

Was waren die größten Änderungen, die Sie gegenüber dem vom DOJ vorbereiteten Fall vornahmen?

Gleichzeitig mussten wir entscheiden: Übernehmen wir exakt den Fall, den das DOJ vorbereitet hatte, oder gestalten wir ihn etwas anders? Wir kamen zu dem Schluss, dass wir einen erheblichen Teil der DOJ-Vorbereitung übernehmen, aber nicht alles. Wir mussten das alles sichten und entscheiden: Was ist die Geschichte und welche Beweise müssen wir präsentieren? Was brauchen wir, um zu gewinnen? Wie halten wir es für die Jury verständlich, ohne es zu komplex zu machen? Was würde am überzeugendsten sein?

Strategie und Beweisführung

Es war eine Kombination aus Triage und Langzeitpflege. Die Triage bestand darin, sicherzustellen, dass wir für die erste Woche nach unserer Rückkehr ins Gericht vorbereitet waren. Wer übernimmt welchen Zeugen, welche Zeugen laden wir vor? Die Langzeitpflege war: Was machen wir drei, vier Wochen danach? Das lief alles gleichzeitig. Und dann hatte ich ein separates Team, das mit mir das Schlussplädoyer vorbereitete. Denn dafür hat man keine Zeit zur Vorbereitung. Der Prozess endet und am nächsten Tag hält man das Plädoyer. Das musste die ganze Zeit über nebenher zusammengestellt werden.

Wir strichen einige Zeugen, die wir für überflüssig hielten oder bei denen unklar war, welchen Mehrwert sie im Vergleich zu dem bringen würden, was wir bereits hatten. Wir mussten unsere Geschichte und unsere Beweise zum sogenannten „Markt der großen Amphitheater“ stärken, weil wir das Gefühl hatten, dass dieser Aspekt vielleicht zu wenig Gewicht bekommen hatte.

Und wir entschieden schnell, dass wir einen Großteil dieser Geschichte durch Dokumente erzählen würden. Live Nation und Ticketmaster hatten eine ungefilterte Art, miteinander zu kommunizieren, die auf erschreckend klare Weise enthüllte, was wir für ihre monopolistischen Absichten hielten. Wir wollten sicherstellen, dass all diese Dokumente als Beweismittel zugelassen wurden, denn sie waren für die Jury wirklich leicht zu verstehen. Wenn Sie mein Schlussplädoyer lesen, dreht sich ein Großteil davon um das, was diese Dokumente offenbarten. Darunter sogar ein Dokument, in dem jemand eine Voicemail hinterließ und jemand anderen aufforderte, keine belastenden Dokumente mehr zu produzieren! [Lacht.] Was großartig war, denn die Jury konnte daraus schließen, dass es noch weit mehr gäbe, wenn sie sich nicht selbst kontrollierten.

Das zentrale Beweismittel waren jene Chat-Protokolle zwischen Ticketing-Führungskräften, in denen sie über das Hochtreiben der Preise für Zusatzgebühren sprechen. Wie war es, diese Nachrichten zum ersten Mal zu lesen?

Ich hatte davon gehört, aber die Dokumente selbst zu lesen… Ich erinnere mich, wie ich mit Jeanifer Parsigian sprach, meiner Nummer zwei in dem Fall, und ihr im Grunde sagte: „Mein Gott, haben Sie diese Slack-Nachrichten gelesen?“ [Lacht.] Und wir beschlossen, dass einer der ersten Zeugen, den wir in jener Woche vorladen würden, [Ben] Baker sein sollte [einer der an den Chats Beteiligten]. Denn wir wollten das so schnell wie möglich vor die Jury bringen. Der entscheidende Punkt war: Das war keine untergeordnete Person, die man hätte abtun können mit: „Ach, der ist halt unreif.“ Nein, das war jemand, der in eine Führungsposition befördert worden war! Und es war auch kein vereinzelter Kommentar. Es ging hin und her über ausbeuterische Preisgestaltung im Amphitheater-Markt – genau einer unserer Klagepunkte! Es traf also direkt ins Schwarze.

Rapino auf dem Zeugenstuhl

Sie haben in der ersten Woche auch Live-Nation-CEO Michael Rapino in den Zeugenstand gerufen. Erzählen Sie mir von der Vorbereitung auf den wohl wichtigsten Zeugen des Verfahrens.

Das hätte in zwei Richtungen laufen können, und ehrlich gesagt funktionierte der tatsächliche Verlauf sehr gut für uns. Ich hatte ihn mit allen möglichen Dokumenten und Eingeständnissen in die Enge getrieben, und er hätte streitsüchtig und schwierig sein und sich widersetzen können. Das hätte mehr Theater ergeben. Aber seine Anwälte bereiteten ihn auf einen ganz anderen Ansatz vor: im Grunde alles, was in den Dokumenten stand, alle Zugeständnisse einzuräumen und sich von seiner besten Seite zu zeigen, sozusagen. Einige fragten mich hinterher, ob ich enttäuscht war, weil es keine Konfrontation im Stil von „A Few Good Men“ gab. Und ich sagte: „Nein!“ Ich war mit dem Verlauf vollkommen zufrieden, denn wir erhielten all diese Eingeständnisse, von denen ich wusste, dass sie meinen Fall im Schlussplädoyer beweisen würden. Und genau das ist passiert.

Gab es einen Zeugen, den Live Nations Anwälte aufgerufen haben, bei dem Sie dachten: „Die machen hier wirklich einen guten Job“?

Die Gegenseite hat gute Anwälte, und sie haben ihr Bestes gegeben. Eine ihrer interessanten Strategien war, viele Videos von verschiedenen Betreibern von Veranstaltungsorten einzuspielen, die sie im Wesentlichen zu Protokoll gegeben hatten: „Wir mögen Ticketmaster. Wir mögen Live Nation. Die haben gute Arbeit für uns geleistet.“ Und natürlich, in dieser Branche gibt es so viele Venues und so viele Verbindungen zu Live Nation – es überrascht nicht, dass sie Zeugen gefunden hätten, die sich zufrieden äußerten. Wir wussten also nicht genau, wie die Jury darauf reagieren würde. Und es waren Video-Aussagen, also gab es keine Möglichkeit, sie weiter ins Kreuzverhör zu nehmen.

Aber am Ende glaube ich nicht, dass es die Jury sehr beeindruckt hat. Ich denke, sie betrachtete es so: Das sind einige Einzelzeugen, und viele von ihnen hatten alle möglichen finanziellen Verflechtungen. Ich glaube, sie brachten einen Zeugen, von dem sie dachten, er würde ein Glanzstück für sie sein und schwärmen, wie toll Ticketmaster sei. Und dann stellte sich heraus, dass sie seine Reisen zu Bruce-Springsteen-Konzerten rund um die Welt bezahlt hatten. Ich glaube, die Jury dachte: „Klar, ich wäre auch auf eurer Seite, wenn ihr mich überall mit zum Boss nehmt!“

Historische Dimension

Wenn Sie auf die Geschichte des Kartellrechts in diesem Land blicken – gibt es etwas Vergleichbares in Ausmaß und Bedeutung?

Das wird sich zeigen, wenn die Schadensersatzmaßnahmen festgelegt werden. Ich glaube, es hat das Potenzial, hier wirklich bahnbrechend zu sein. Aber es gibt natürlich auch andere große Verfahren gerade, wie den Fall gegen Google. Für die Welt des Live-Entertainments und des Ticketings wird dieser Fall jedoch einen großen Unterschied machen. Es gibt viele Venues, Fans, Mitbewerber und Künstler, die meiner Meinung nach von einer positiven Veränderung profitieren werden.

Da wir gerade von Konzerten sprechen – waren Sie zuletzt bei einer guten Show, oder haben Sie etwas in der Pipeline, worauf Sie sich freuen?

Ich werde den Boss sehr bald im Madison Square Garden sehen!

Waren Sie schon mal bei ihm?

Ja. Ich bin auch ein Springsteen-Fan, ich kann diesen einen Zeugen also gut verstehen. Das wird wahrscheinlich mein zehntes Konzert sein, über viele Jahre verteilt. Das erste war ’84, er spielte einen seiner Vier-Stunden-Marathons in der – ich glaube, es war die Brendan Byrne Arena in New Jersey, die es nicht mehr gibt. Das war mein erstes Konzert, und von da an wurde ich ein riesiger Fan.

Was können Sie mir über die Schadensersatzphase und die nächsten Schritte sagen?

Ich werde daran beteiligt sein, aber ich kann Ihnen nicht viel dazu sagen. Außer der Tatsache, dass das Gericht den Parteien aufgetragen hat, sich zusammenzusetzen und zu beraten – einschließlich mit dem DOJ –, weil der Richter möchte, dass wir einen Zeitplan vorschlagen: wann unsere Anhörung zu den Schadensersatzmaßnahmen im Verhältnis zur sogenannten Tunney-Act-Prüfung des bereits erfolgten DOJ-Vergleichs stattfinden soll. Diese Fragen hängen miteinander zusammen. Aber ich kann Ihnen nichts darüber sagen, was die Bundesstaaten beantragen werden, denn das liegt bei meinen Mandanten. Sie werden gemeinsam mit Experten daran arbeiten. Das ist definitiv etwas, das in den nächsten Monaten erarbeitet wird. Eine Anhörung in einem Monat wird es nicht geben. Es wird noch eine Reihe von Monaten dauern, bis diese Anhörung zu den Schadensersatzmaßnahmen stattfindet.