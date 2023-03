Livesession: Takeshi’s Cashew – „Serpentines (to Ničsić)“

Takeshi’s Cashew veröffentlichen am 31. März ihr neues Album „Enter J’s Chamber“. Hierfür haben sie exklusiv für den ROLLING STONE bereits vor der Albumpremiere den Song „Serpentines (to Ničsić)“ eingespielt. Der Dreh fand im Café Weidinger im 16. Wiener Gemeindebezirk statt. Man munkelt, in das urige Lokal mit Kegelbahn im Keller soll auch die österreichische Autorin Stefanie Sargnagel gelegentlich zum Schreiben gehen.

Ein analoges Tape-Album – in Haarlem produziert

Das gesamte Album der Musikgruppe aus Halle und Wien ist komplett analog und direkt auf Tape aufgenommen. Im Dezember 2021 sind die Bandmitglieder Florian Feit, Atreju Fiedler, Jassin Bshary, Benjamin Zsak, Lukas Zettl und Tobias Blessing für die Aufnahmen nach Haarlem bei Amsterdam gereist.

Dort haben sie bei Jasper Geluk, dem Produzenten von Altin Gün, L‘éclair und einigen Mauskovic-Dance-Band-Platten, ihr neues Werk eingespielt.

Über diese Erfahrung erzählen die Musiker, die sich selbst „irgendwo zwischen Musikschulstrebern und Anarchoband“ sehen: „Das war eine super interessante und schöne Erfahrung, mit jemandem zu arbeiten, der ein absoluter 50s/60s/70s-Recording-Nerd ist und gleichzeitig super wertschätzend mit unseren Songs umging. Die ersten zwei Tage haben wir nur damit verbracht, Sounds zu finden, an Amps rumzuschrauben und Mikrofone auszutesten und zu positionieren. So hat Jasper die Songs gefärbt und geboosted und wir haben total viel gelernt.“

Takeshi’s Cashew: Tourdaten

Im April gehen Takeshi’s Cashew auf Release-Tour für ihr zweites Album. Hier sind die Termine.

Das erste Album der Gruppe heißt „Humans In A Pool“.