Liz Hurley dreht Sexszene vor den Augen ihres Sohnes

Elizabeth Hurley hat kein Problem damit, sich freizügig vor der Kamera zu zeigen. Selbst dann nicht, wenn ihr Sohn Damian Regie führt. Die Schauspielerin ist bald in dem Erotik-Thriller „Strictly Confidential“ zu sehen, den der 21-Jährige selbst geschrieben hat.

Sohn als Regisseur zu haben war „befreiend“

In einem Interview mit „Access Hollywood“ sagte die 58-Jährige: „Ihn dabei zu haben, bedeutete, dass ich mich sicher und umsorgt fühlte“. Die beiden haben schon öfters zusammen gearbeitet. „Es ist irgendwie befreiend, mit seiner Familie zu arbeiten.“ Sie habe ihrem Sohn versprochen, in seinem ersten Film mitzuwirken, als dieser lediglich 8 Jahre alt war – und sich daran gehalten. Anscheinend sei dem kleinen Damian damals schon klar gewesen, was aus ihm wird. „Ich werde es vielleicht wieder tun“, kündigt Hurley an.

Ihr Sohn Damian Hurley kann die Kontroverse um den Filmdreh nicht nachvollziehen. Die erotischen Szenen seien „ein Teil des Geschäfts“ und das Showbusiness war schon immer „ein grundlegender Teil [seines] gesamten Lebens“ gewesen.

Auf Instagram dankt Damian Hurley seiner Mutter: „Jeder der Beteiligten verdient eine öffentliche Danksagung. Grade möchte ich aber einfach meine Mutter ehren. (…) Die Zusammenarbeit war ein Traum!“

Darum geht’s im Film:

Am Jahrestag des Selbstmordes ihrer besten Freundin fährt Mia zu deren Haus in der Karibik, nachdem sie eine Einladung angenommen hat. Während ihres Aufenthalts erfährt Mia, dass jedes Familienmitglied ein Geheimnis hütet. Als Mia dies erfährt, versucht sie herauszufinden, was mit ihrer besten Freundin passiert ist.

Liz Hurley übernimmt die Hauptrolle in dem schlüpfrigen Thriller. Im nun erschienenen Trailer sind bereits einige intime Szenen zwischen ihr und Schauspiel-Kollegin Pear Chiravara zu sehen.

Kinostart in Nordamerika ist am 05. April 2024. Wann und ob derThriller auch in die deutschen Kinos kommt, ist unklar.