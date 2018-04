Lollapalooza Berlin, präsentiert von ROLLING STONE, veröffentlicht sein Programm: The Weeknd, Kraftwerk mit audiovisueller 3D-Show, Imagine Dragons, The National und viele weitere Acts kommen nach Berlin. The Weeknd: einziger Deutschlandauftritt in diesem Jahr Imagine Dragons und The National: einzige Festivalauftritte in Deutschland in diesem Jahr Neben dem Rock- und Alternative-Programm kommt auch die EDM- und Dance-Szene auf ihre Kosten: David Guetta, Kygo, Armin Van Buuren und Showtek bespielen das Berliner Westend. Für Urban-Fans gibt es Auftritte u.a. von Casper, Dua Lipa, RAF Camora & Bonez MC, RIN und SXTN. Earlybird Tickets … sind bereits ausverkauft! Das 2-Tage-Ticket ist ab sofort…