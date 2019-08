Lollapalooza Festival Berlin 2019: Alle Infos, die Ihr über das Hauptstadt-Festival noch braucht

Am Samstag (22. Juni) spielten Rammstein im Olympiastadion in Berlin. Auf einen Blick: die schönsten Bilder, Videos und die Setlist.

Die große Rammstein-Tour durch Europa wurde am Samstag (22. Juni) im Berliner Olympiastadion fortgesetzt. Till Lindemann & Co. feierten bei ihrem Heimspiel die Hits aus der Vergangenheit und spielten neue Songs wie „Deutschland“ und „Ausländer“. Natürlich mit viel Krawumm und Feuerfontänen. Rammstein live in Berlin 2019: die besten Fotos https://www.instagram.com/p/BzDFbrbIJ2c/ https://www.instagram.com/p/BzDVdMSIJIj/ https://www.instagram.com/p/BzDVEo8oiaI/ https://www.instagram.com/p/BzDUS3zoH3J/ https://www.instagram.com/p/BzDIpsOovaB/ https://www.instagram.com/p/BzDQMr5I8t9/ Rammstein live in Berlin 2019: Setlist Was ich liebe Links 2-3-4 Tattoo Sehnsucht Zeig dich Mein Herz brennt Puppe Heirate mich Diamant Deutschland (Remix by Richard Z. Kruspe) Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne Ohne dich Engel (B-Stage, mit Duo Jatekok, „Scala & Kolacny…