Lou Reeds Keyboarder Michael Fonfara ist im Alter von 74 Jahren gestorben

Michael Fonfara ist tot – der Musiker, der vor allem für seine Arbeit mit Lou Reed und der Downchild Blues Band bekannt war, starb am 8. Januar 2021 im Alter von 74 Jahren. Wie „CBC News“ berichtet, ist Fonfara in einem Krankenhaus in Toronto verstorben. Der Künstler kämpfte seinem Sprecher zufolge zwei Jahre lang gegen den Krebs.

Michael Fonfara: Seine größten musikalischen Erfolge

Von 1974 bis 2005 nahm Michael Fonfara neun Alben mit Lou Reed auf – der Keyboarder ist unter anderem auf „Sally Can’t Dance“, „The Bells“ und „Street Hassle“ zu hören. Zudem war der Künstler als ausführender Produzent und Songschreiber an einigen Releases beteiligt. Unter anderem arbeitete er an Reeds „Growing Up in Public“ mit.

Im Laufe seiner Karriere nahm er zudem mit Foreigner den Hit „Urgent“ auf und arbeitete mit Größen wie den Everly Brothers, Electric Flag und vielen weiteren. Als Keyboarder spielte er über 30 Jahre in der kanadischen Downchild Blues Band, die sich auch auf Facebook an ihren langjährigen Freund und Musikerkollegen erinnert und sich für die Unterstützung der Fans in dieser traurigen Zeit bedanken.