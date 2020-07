TV-Tipp! „Loveparade – Die Verhandlung“: Wer ist verantwortlich?

Von Juli bis August läuft auf Arte der sogenannte „Summer of Dreams“, mit der zweiteiligen Dokumentation „Pop Utopia“, „Delicate Sound of Thunder“ und den Filmen „Die fabelhafte Welt der Amélie“ und „Jenseits von Afrika“.

Ab Freitag, dem 10. Juli, bis Sonntag, 23. August, veranstaltet Arte zweimal die Woche den sogenannten „Summer of Dreams“. Dort werden freitags und sonntags preisgekrönte Dokumentationen, Kultfilme, Konzerte und Starporträts passend zum Thema gezeigt werden. Dokus und Konzerte auch im Stream Der „Summer of Dreams“ beginnt mit einer Ausstrahlung der zweiteiligen Dokumentation „Pop Utopia“, welche von den Träumen der Menschen im 20. und 21. Jahrhundert erzählt. Zu den weiteren Werken zählt unter anderem „Cosmic Trip: Pop und Weltraum“, eine Doku, die an David Bowie, Pink Floyd und weiteren Künstlern die Entstehung der „Space Music“ zeigt. John Lennon und Yoko Ona…