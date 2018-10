Nachdem Bob Dylan eine weitere Bootleg-Serie angekündigt hat – diesmal zum 1975 erschienenen Longplayer „Blood on the Tracks“ –, soll in Zukunft ein weiteres Projekt um das epische Werk des Künstlers erscheinen.

Weiterlesen Bob Dylan: „More Blood, More Tracks – The Bootleg Series Vol. 14” erscheint am 2. November Bob Dylans wohl größtes Meisterwerk wird im Rahmen der „Bootleg“-Serie neu aufgelegt. Alles zu den Inhalten hier. So will Luca Guadagnino das Album in eine Filmadaption verarbeiten. Der „Suspiria“-Regisseur erklärte gegenüber dem „New Yorker“-Magazin, dass ein Produzent von „Call Me By Your Name“ die darstellerischen Rechte an der Platte erstanden und ihn gebeten hätte, diese in einen Film zu verwandeln. Guadagnino soll unter der Bedingung eingewilligt haben, dass Richard LaGravernese das Drehbuch schreibt. Der Regisseur hatte den Autor zuvor nie getroffen.

Adaption für „Blood on the Tracks“ soll bereits stehen

Bob Dylan über Religion: "Organisierte Religion ist nicht mein Ding. Die Religionen liegen sich in den Haaren. Nichts für mich. Ich hab noch nie einen Gott gesehen. Ich entscheide mich erst, wenn das passiert." (1961)

Der „König der Fischer“-Verfasser soll mit dem italienischen Filmemacher im Sommer eine 188-seitige Adaption ausgearbeitet haben. Guadaginos vorherige Arbeiten weisen darauf hin, dass der 47-Jährige eindrückliche Bilder schafft und sicherlich eine unkonventionelle Herangehensweise an das Dylan-Universum wählen wird. Wann die Dreharbeiten beginnen und welche Darsteller besetzt werden, ist noch nicht bekannt.

„Blood on the Tracks“ zählt zu den essenziellen Alben aus Bob Dylans Werk. Lange Zeit nahmen Fans an, dass die Lieder von der bröckelnden Ehe des Musikers und seiner damaligen Frau Sara handelten. Dies bestritt der Künstler jedoch in seinen 2004 erschienenen Memoiren „Chronicles, Vol. 1“ – die Inhalte sollen auf Kurzgeschichten des russischen Dramatikers Anton Tschechow basieren.