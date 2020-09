Lucero: Ihre „Family Block Party“ im Live-Stream

Ihren Namen fand die Band Lucero im Spanisch-Wörterbuch: Übersetzt bedeutet er „heller Stern“ oder „Morgenstern“. Ein Lichtblick für alle Fans sind auch die Online-Konzerte, welche die Band vor Kurzem angekündigt hat. Mit dabei sind verschiedene Special Guests und eine besondere Aufgabe für alle Zuschauer.

Ein Konzert mit Tradition

Ihre „Family Block Party“ hat Tradition: Seit einigen Jahren veranstalten Lucero in jedem Frühjahr ihr eigenes kleines Festival. In ihrer Heimatstadt Memphis trat die Band erstmals in einem Lagerhaus auf – gegenüber vom ehemaligen Lorraine Motel, in dem Martin Luther King Jr. erschossen wurde.

In den folgenden zwei Jahrzehnten spielte die Band oft um die 200 Konzerte pro Jahr. Doch für die „Family Block Party“ kehrten sie immer wieder in ihre Heimatstadt zurück. Zu ihrem 20. Jubiläum erklärte der Bürgermeister der Stadt daher den Tag der Block Party offiziell zum „Lucero Day“.

Special Guests und Special Playlist

Um dieses Jahr an der Family Block Party teilzunehmen, muss niemand extra nach Memphis fahren (was wegen Corona vielleicht eh nicht möglich gewesen wäre): Die Band wird ihre kommende Show in der MinglewoodHall in Memphis ohne Publikum spielen – und für live im Internet streamen.

Dabei stehen sie nicht alleine auf der Bühne, sondern holen sich an beiden Abenden noch Special Guests dazu: Am 11. September sind Laura Jane Grace und Jade Jackson dabei.

Eine weitere Besonderheit: Das Set kann von den Fans selbst zusammengestellt werden. Auf https://lucero.settheset.com/ können sie für die Songs voten, die sie bei der Show unbedingt hören wollen.

Am zweiten Abend spielen Lucero das komplette Album „Nobody’s Darlings“ sowie eine Auswahl ihrer größten Hits. Als Special Guests stehen dieses Mal Esmé Patterson und L.A. Edwards mit auf der Bühne.