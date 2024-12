Als Taylor Swift 20 Dollar für ein High-School-Konzert nahm

Die „Eras“-Tour brachte Taylor Swift Milliarden-Umsätze. Millionen von Menschen gaben weit mehr als 200 Euro für ein Ticket aus, um die Sängerin auf ihrer Welttournee live zu sehen. Alle Gigs waren ausverkauft, die Konzertreise wurde zu einem Event, das die Live-Branche elektrisierte.

Aber auch Taylor Swift fing einmal kleiner an, obwohl der Erfolg nicht lange auf sich warten ließ. Im Jahr 2007 spielte sie am 31. März ein Konzert in Anniston, Alabama. Swift betrat eine Bühne in der Sporthalle der Saks High School, einer öffentlichen Schule in einem Vorort, in der etwa 300 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.

Taylor Swift spendete Erlös des High-School-Konzerts

Wie ein Zeitungsausschnitt zeigt, der immer noch durchs Netz wandert, kostete der Gig einen Eintritt von 20 Dollar. Nun könnte man einwenden, dass dies für ein Schulkonzert ganz schön happig ist, aber Swift war wie gesagt bereits dran an ihrer immer größer werdenden Karriere. Vergleicht man die Ticketpreise mit heute, dann kann man nur von einem absoluten Schnäppchen sprechen.

Eine Setlist des Gigs findet sich auch noch:

Our Song Teardrops on My Guitar Should’ve Said No Tim McGraw Picture to Burn

Der Erlös des Auftritts wanderte übrigens nicht in Taylors Tasche, sondern kam der Footballmannschaft der Saks High School zugute. Auch damals schon war die Sängerin eine Förderin des Rasensports, der inzwischen allein wegen ihrer Anwesenheit im Stadion bei den Kansas City Chiefs (wo ihr Freund Travis Kelce spielt) höhere Quoten als je zuvor einfährt.