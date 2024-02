In der „Stunde danach“, der Recap-Show zum „Dschungelcamp“, war Lucy, die ehemalige Sängerin der No Angels, schon vom ersten Tag an Favorit. Nun hat die gebürtige Bulgarin auch die Dschungelkrone überreicht bekommen.

Am frühen Montag (05. Februar) setzte sich Lucy Diakovska souverän gegen die übrig gebliebenen Mitcamper Leyla Lahouar und Twenty4Tim durch. Der Preis für das Ablösen von Djamila Rowe auf dem Dschungelthron sind 100.000 Euro und ganz gewiss viele weitere TV-Auftritte in den nächsten Monaten.

Mehr zum Thema Dschungelcamp: Kim Virginia enthüllt angebliche Nacht mit The Weeknd

Größtenteils verdankt Lucy den Zuschauersieg auch ihrer herzlichen und unverstellten Art. Kein einziges Mal zeigte sie sich schlecht gelaunt im Camp, erwies sich vielmehr als zugewandte Zuhörerin und patente Teamarbeiterin. Auch ihre letzte Dschungelprüfung, bei der sie unter anderem als erste Camperin in der Geschichte der Sendung Krokodilherz essen „durfte“, ließ sie mit Bravour hinter sich.

Die Herzen vieler Fans erweichte sie bei der Siegerzeremonie, als sie ankündigte, einen Teil ihrer Gewinnsumme für die Rettung von Straßenhunden einzusetzen.

Dass Lucy eine verdiente Gewinnerin des RTL-Formats ist, empfanden auch ihre Mitstreiter. „Lucy hat alles für jeden einzelnen Campteilnehmer getan, sie war sehr engagiert, sie hat es wirklich sowas von verdient. Sie hat sich um jeden gekümmert, auch um mich, und war immer um unser Wohl bedacht“, gratulierte die früh ausgeschiedene Cora Schumacher auf Instagram. Auch die viel gescholtene Kim Virginia zeigte sich auf der Social-Media-Plattform entzückt und gerührt: „Ich glaube es nicht. Ich muss gleich heulen. Lucy ist die Einzige, die das verdient hat.“

Darum ist der 05. Februar so wichtig für Lucy

Der 5. Februar, so deutete es die Musikerin später an, ist auch so etwas wie ihr Schicksalstag. Am 05. Februar 2001 habe sich ihr Leben durch die Veröffentlichung des Songs „Daylight in Your Eyes“ verändert. Vor vier Jahren, ebenfalls am 05. Februar verstarb ihre geliebte Mutter. „Und heute ist wieder ein Tag, der eigentlich durch diese Zeit, durch diese 17 Tage, ein weiteres Mal mein Leben verändert“, sagte sie emotional.

Mehr zum Thema Warum das „Dschungelcamp“ ein Höhepunkt des Fernsehens ist

Von den 12 Prominenten, die bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ 2024 antraten, war Lucy die einzige, die nicht einmal „zittern“ musste, aus dem Camp hinausgewählt zu werden. In vielen Zuschauer-Votings führte sie seit Tagen, auch wenn die Schlagzeilen andere machten.