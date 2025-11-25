Macauley Culkin: Sagenhaft bescheuerter neuer Name

Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Macaulay Culkin ist ein Mann, der sein Wort hält. Nachdem er 2018 eine von Fans gewählte Umfrage zu seinem neuen zweiten Vornamen gestartet hatte, ehrte der „Kevin – Allein zu Haus“-Star das Gewinner-Votum und änderte seinen Namen 2019 legal.

„Mein Name ist Macaulay Macaulay Culkin Culkin“, sagte der Schauspieler am Wochenende bei einer Veranstaltung namens „A Nostalgic Night With Macaulay Culkin“ in Long Beach. Die Veranstaltung fand anlässlich des 35. Jubiläums von „Kevin – Allein zu Haus“ statt.

Laut „People“ erklärte er auf der Bühne genauer die Umfrage und seine Namensänderung im Jahr 2019, bei der er seinen ursprünglichen zweiten Vornamen Carson ablegte.

Der Comedy-Poll begann 2018

Culkin kündigte die Umfrage damals in der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ an. Er ließ einen Monat lang, im Dezember, auf seiner früheren Lifestyle-Website BunnyEars.com abstimmen. Fünf Optionen standen zur Wahl, darunter der spätere Gewinner Macaulay Culkin. Die anderen Vorschläge lauteten Shark Week, TheMcRibIsBack, Publicity Stunt und Kieran (zu Ehren seines jüngeren Bruders).

„Ich sah mir neulich meinen Pass und so weiter an, und ich betrachtete meinen zweiten Vornamen“, sagte Culkin damals zu Fallon. „Und ich dachte mir, wissen Sie, ich sollte meinen Namen vielleicht ein bisschen aufpeppen.“

Culkin bestätigte erstmals 2025 die vollzogene Änderung

Culkin verkündete den siegreichen Namen am Weihnachtstag 2018 und teilte seinen Fans mit, dass er den Namen 2019 ändern würde. An diesem Wochenende bestätigte er erstmals öffentlich, dass die Namensänderung tatsächlich durchgeführt worden war.

„Die endgültige Wahl war Macaulay Culkin“, sagte er am Wochenende vor dem Publikum. „Also lautet mein Name Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Wenn jemand am Flughafen auf mich zukommt und sagt: ‚Entschuldigen Sie, sind Sie Macaulay Culkin?‘ kann ich sagen: ‚Nun, Macaulay Culkin ist mein zweiter Vorname.‘“