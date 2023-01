Mac DeMarco kündigt neues Album an – mit einer Besonderheit!

Mac DeMarco hat ein neues Album angekündigt. Überraschend: Es ist eine Sammlung von Instrumentalstücken. „Five Easy Hot Dogs“ entstand während eines Ausflugs von seiner Heimatstadt Los Angeles zu einer Hütte in Utah. Das Album erscheint am 20. Januar, die Vinyl-Editionen folgen am 12. Mai.

In einer Presseerklärung sagte der Indie-Musiker: „An einigen Orten bin ich länger geblieben als an anderen. Einige kannte ich schon von früher, andere nicht so sehr. Ich habe versucht, die ganze Zeit über etwas zu unternehmen. Wenn ich nicht wusste, was in einer Stadt los war, bin ich einfach herumgelaufen, bis mich jemand erkannte. So habe ich eine Menge interessanter Leute kennengelernt und eine Menge cooler Erfahrungen gemacht.“

„In der Hütte hätten wahrscheinlich 20 Leute schlafen können, aber stattdessen war nur ich auf Nikotinentzug mit einem Haufen ausgestopfter Tiere. Keine anderen Menschen im Umkreis von wahrscheinlich 50 Meilen. Schreckliche Idee. Ich habe eine Nacht durchgehalten und bin am nächsten Tag zurück nach Los Angeles gefahren“, sagt er.

„Ich hatte nie einen Sound im Kopf oder ein Thema oder so etwas. Sondern habe einfach angefangen aufzunehmen. Glücklicherweise geben sich die Aufnahmen aus dieser Zeit alle die Hand. Sie haben eine gemeinsame musikalische Identität.“