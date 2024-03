Machine Gun Kelly und Megan Fox haben ihre Verlobung aufgelöst

Megan Fox hat bekannt gegeben, dass sie und Machine Gun Kelly nicht mehr verlobt sind. Vier Jahre hielt die Beziehung, doch schon in der Zwischenzeit kamen Gerüchte auf, sie seien bereits wieder getrennt. Jedoch wurden der Sänger und Fox Anfang März erst im gemeinsamen Urlaub gesichtet. In einem Podcast-Interview sprach die 37-Jährige über die geplatzte Hochzeit.

„Ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein“

Im „Call Her Daddy“-Podcast von Alex Cooper wollte Megan Fox den aktuellen Beziehungsstatus nicht festlegen. „Was ich sagen kann, ist, dass er das ist, was ich als meine Zwillingsseele bezeichne. Und es wird immer eine Verbindung zu ihm geben – egal, was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie genau das aussehen wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein.“ Konkreter wurde die Mimin dabei jedoch nicht.

Megan Fox und MGK hatten sich 2020 am Set von „Midnight in the Switchgrass“ kennengelernt und machten ihren Paar-Status noch im selben Jahr publik. 2022 folgte die Verlobung. Ein Jahr später sorgte Fox mit mehreren Instagram-Posts für Verwirrung, als sie eine Trennung andeutete und ihren Account daraufhin löschte.