Megan Fox wurde zur schlechtesten Schauspielerin des Jahres gekürt

Einen Tag bevor die Academy ihre Oscars in Hollywood verteilt, werden noch Ehrungen für die schlechtesten Film-Leistungen des Jahres vergeben. Dieses Mal konnte speziell Megan Fox bei der Goldene Himbeere abräumen. Die Mimin wurde gleich mit zwei dieser Anti-Preise bedacht.

Ihre Rollen in „Johnny & Clyde“ und „The Expendables 4“ brachten Fox in den Fokus

Mit ihrer Hauptrolle in „Johnny & Clyde“ sowie der Nebenrolle in „The Expendables 4“ ist sie zur schlechtesten Schauspielerin des Jahres ausgewählt worden. Was Fox selbst dazu sagt, ist momentan nicht bekannt.

Rund 750 Filmexpert:innen stimmen jedes Jahr ab, um die Nieten des Filmjahres zu wählen und mit Goldene Himbeeren zu beschenken.

Auch „Winnie the Pooh – Blood and Honey“ kam schlecht weg

Schlechtester Streifen des Jahres wurde die Horror-Adaption „Winnie the Pooh – Blood and Honey“. Dieser erhielt gleich fünf Razzies – wie der Preis auch genannt wird – unter anderem noch in den Kategorien „Schlechteste Regie“ und „Schlimmstes Drehbuch“.