Machine Gun Kelly in Berlin: Alle Infos zur exklusiven Headline-Show

Foto: Redferns, Venla Shalin. All rights reserved.

Machine Gun Kelly kommt am Mittwoch, 7. Juni, für eine exklusive Headliner-Show nach Berlin: auf die Waldbühne im Olympiapark. In diesem Beitrag findet ihr alle Infos zum Konzert.

Tickets

Tickets für den Auftritt können u.a. auf Eventim gekauft werden. Es gibt Steh- und Sitzplätze, erstere sind mit einem Preis von 93,50€ pro Karte etwas teurer als die Sitzplätze. Diese kosten 76,25€. Außerdem sind zwei VIP-Packages verfügbar. Das „Early Entry Package“ für 181,90€ enthält ein Stehplatz-Ticket, exklusives VIP-Merch, einen Erinnerungspass und gewährt früheren Zugang zum Stehplatz-Bereich. Mit dem „Hot Ticket“, das 153,90€ kostet, kommt ihr an einen Sitzplatz in Block C, der sich frontal vor der Bühne befindet. Auch hier sind Merch und Erinnerungspass enthalten.

Zeitplan und Support-Acts

Der Einlass zum Konzertgelände beginnt um 16.30 Uhr, um 18.30 eröffnet Maggie Lindemann die Show. Als weiterer Support-Act ist die US-amerikanische Pop-Punk-Band Set It Off angekündigt. Wann Machine Gun Kelly auf die Bühne kommen wird, ist nicht bekannt.

Anfahrt und Parken

Für Besucher:innen, die mit dem Auto anreisen, steht der gebührenpflichtige Parkplatz P07 zur Verfügung. Hierfür empfiehlt die Waldbühne die Zufahrt über die Passenheimer Straße, abgehend von der Heerstraße. Kostenlose Parkmöglichkeiten sind im Gebiet der Veranstaltung nur sehr begrenzt verfügbar. Genauere Informationen zur Anreise mit dem Auto findet ihr auf der Website der Waldbühne. Alternativ zur Anfahrt mit dem Auto, erreicht ihr das Konzertgelände auch gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit den S-Bahn-Linien S3 oder S9 fahrt ihr zum S-Bahnhof Pichelsberg. Von dort aus ist es ein Fußweg von etwa zehn Minuten bis zur Waldbühne. Auch mit der U-Bahn kommt ihr ans Ziel: Die U2 bringt euch zur Haltestelle Olympiastadion, von der ihr ungefähr 20 Minuten zur Bühne lauft. Die Buslinien M49, oder 218 fahren zu den Haltestellen Ragniter Allee, beziehungsweise Scholzplatz, die beide etwa 15 Minuten vom Veranstaltungsort entfernt sind.

Setlist

Eine offizielle Setlist gibt es nicht, allerdings ist online einsehbar, welche Songs Machine Gun Kelly bei seinem Auftritt beim „Rock am Ring“-Festival gespielt hat.

papercuts born with horns maybe concert for aliens drunk face all I know I Think I’m OKAY Feel Good Inc. (Gorillaz Cover) jawbreaker ay! bloody valentine 5150 forget me too Floor 13 WWIII WW4 god save me my ex’s best friend

Das Wetter

Für den 7. Juni sind in Berlin sommerliche Temperaturen von bis zu 28 Grad Celsius zu erwarten. Um 18.30 Uhr, wenn das Konzert beginnt, soll es verschiedenen Vorhersagen zufolge 27 Grad Celsius haben. Die 20-Grad-Marke soll bis 0 Uhr nicht unterschritten werden. Die Waldbühne erlaubt die Mitnahme eines nichtalkoholischen Getränks pro Person bis 0,5-Liter-Gefäßgröße im Tetra Pak oder Plastikflasche.