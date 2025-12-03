Netz lacht sich schlapp über 4k-„Verbesserung“ von „Mad Men“

Am Montag, dem 1. Dezember, hat HBO Max in den USA seine Bibliothek um eine der größten Fernsehserien aller Zeiten erweitert: „Mad Men“. Nicht nur sollten alle sieben Staffeln der gefeierten Serie zum Streamen verfügbar sein. Sondern wie HBO in einer Pressemitteilung des vergangenen Monats hervorhob, würde dies auch das erste Mal sein, dass Mad Men in 4K verfügbar ist. Fans hätten so „die Möglichkeit, die authentisch gestalteten Elemente der Serie mit klaren Details und verbesserter visueller Schärfe zu genießen.“

Und es stimmt. Man kann die „authentisch gestalteten Elemente der Serie mit klaren Details“ wirklich sehen. Allerdings vielleicht nicht ganz so, wie HBO es beabsichtigt hatte.

Auf X teilte ein Fan einen Screenshot aus der Episode der ersten Staffel, „Red in the Face“, in der Roger Sterling (John Slattery) auf den Teppich von Sterling Cooper kotzt, nachdem ein defekter Aufzug ihn und Don Draper (Jon Hamm) gezwungen hat, nach einem schweren Lunch aus Martinis und Austern 23 Stockwerke zu Fuß in ihr Büro zu gehen.

Sichtbarer Fehler in der „Red in the Face“-Szene

Bemerkenswert an diesem Screenshot ist, dass man auf der rechten Seite deutlich zwei Crew-Mitglieder sieht, die hinter Slattery die Kotzmaschine bedienen. Wie das die Qualitätskontrolle passieren und auf HBO Max landen konnte, bleibt ein Rätsel. Auch wenn man es, fairerweise, als Beweis für die „authentisch gestalteten Elemente“ von „Mad Men“ betrachten könnte. Und ja. Man sieht es wirklich in „klaren Details“.

Neben diesem Fehler scheint es außerdem so, dass zumindest einige Episoden der ersten Staffel falsch beschriftet und in der falschen Reihenfolge veröffentlicht wurden. Wenn Sie also die Kotzmaschinen-Bediener in Echtzeit sehen wollen, bevor HBO sie entfernt (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist es noch verfügbar), sollten Sie nicht auf die Episode klicken, die als „Red in the Face“ beschriftet ist. Sie wurde versehentlich als „Babylon“ betitelt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Quelle mit Kenntnis der Situation sagte ROLLING STONE, dass „falsche Dateien geliefert“ worden seien. Die Quelle fügte hinzu, dass die Fehler korrigiert würden. Und die richtigen Dateien „so schnell wie möglich“ hochgeladen würden.