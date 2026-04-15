Madonna veröffentlicht ersten Vorgeschmack auf „Confessions II“

Nach monatelangen Gerüchten und Andeutungen hat Madonna endlich das Sequel zu ihrem 2005er Album „Confessions on a Dance Floor“ offiziell bestätigt. Das Nachfolgewerk trägt den Titel „Confessions II“, erscheint am 3. Juli und wurde bereits mit einem kurzen visuellen Teaser angekündigt. Die Lead-Single heißt „One Step Away“.

„Die Leute denken, Dancemusic sei oberflächlich, aber sie liegen damit völlig falsch“, erklärt Madonna in einem Statement. „Die Tanzfläche ist nicht bloß ein Ort – sie ist eine Schwelle: ein ritueller Raum, in dem Bewegung die Sprache ersetzt.“

Außerdem teilte sie das „Manifest“, das sie gemeinsam mit „Confessions II“-Produzent Stuart Price zu Beginn der Arbeit am Album aufgestellt hatte: „Wir müssen tanzen, feiern und mit unseren Körpern beten. Das sind Dinge, die wir seit Jahrtausenden tun – es sind spirituelle Praktiken. Die Tanzfläche ist ein ritueller Raum. Ein Ort, an dem man sich verbindet – mit seinen Wunden, mit seiner Verletzlichkeit. Raven ist eine Kunstform. Es geht darum, die eigenen Grenzen auszuloten und sich mit einer Gemeinschaft Gleichgesinnter zu verbinden. Klang, Licht und Schwingung. Sie formen unsere Wahrnehmung um, ziehen uns in einen tranceartigen Zustand. Den Bass des Rhythmus hören wir nicht nur – wir spüren ihn. Er verändert unser Bewusstsein und löst Ego und Zeit auf.“

Madonnas Zusammenarbeit mit Stuart Price

Das Original „Confessions on a Dance Floor“ war das erste von Price produzierte Madonna-Album, obwohl die beiden ihre Zusammenarbeit bereits 2001 begonnen hatten, als er Songs von ihrem Album „Music“ remixte. „Confessions on a Dance Floor“ brachte die Hits „Hung Up“, „Sorry“, „Get Together“ und „Jump“ hervor und gilt als eines ihrer meistgeliebten Werke.

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Die Ankündigung von „Confessions II“ fällt in eine geschäftige Phase für Madonna. Erst Anfang des Monats wurde bekannt, dass sie in der kommenden Staffel von Seth Rogens Hollywood-Satire „The Studio“ zu sehen sein wird. Zuletzt wurde sie beim Dreh in Venedig gesichtet – an der Seite von Julia Garner, die die Pop-Ikone eigentlich in einem Biopic verkörpern sollte, das letztlich nicht zustande kam. Der Auftritt scheint in einer alternativen Realität angesiedelt zu sein, in der der Film tatsächlich gedreht wurde.

Keine Tourpläne bisher

Wann „One Step Away“ veröffentlicht wird, ist bislang nicht bekannt. Auch über Tourpläne hat Madonna noch kein Wort verloren. Zuletzt war sie 2023/2024 mit der Celebration Tour auf der Straße. Die überaus erfolgreiche Show umspannte Hits aus ihrer gesamten Karriere, feierte ihr 40-jähriges Jubiläum als Popstar und spielte bei 81 Konzerten über 225 Millionen Dollar ein.