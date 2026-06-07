Madonna feiert Premiere von „Confessions II“: „Es geht um Verbindung“

Das hatten die Organisatoren des Tribeca Film Festivals den Fans vorab versprochen: ein „ambitioniertes visuelles Werk von über zehn Minuten, das um die ersten sechs Tracks von Madonnas kommendem Album herum aufgebaut ist.“ Was das Publikum am Freitagabend dann tatsächlich zu sehen bekam: ein surreales Polyptychon aus Frauen, aus deren Intimzonen Laser schießen, Benedict Cumberbatch beim Voguing auf einer Herrentoilette und Madonna in all ihren Facetten – von der verletzlichen, einsamen Songwriterin bis zur Akrobatin, die auf einem fahrenden Tisch tanzt.

Neben Madonna selbst waren in dem 13-minütigen Kurzfilm 16 Promi-Cameos zu sehen, darunter Sabrina Carpenter, Feid, Debi Mazar, Kate Moss, Julia Garner, Odessa A’zion, Richard E. Grant, Honey Dijon und Madonnas Tochter Lourdes Leon. Mit so viel beeindruckenden Bildern und Kostproben aus Madonnas kommendem Album „Confessions II“ – einer Art Fortsetzung von „Confessions on a Dance Floor“ aus dem Jahr 2005, das am 3. Juli erscheint – darunter „I Feel So Free“ und „Bring Your Love“, war das lange Warten an diesem Abend mehr als gerechtfertigt: Die Handys der Besucher waren bis zu zweieinhalb Stunden nach Einlass in Yondr-Hüllen gesperrt.

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Dann aber kam natürlich Madonna selbst. Gut 26 Stunden nach einem Auftritt auf dem Times Square, der buchstäblich den Verkehr lahmgelegt hatte, betrat die 67-Jährige das New Yorker Beacon Theatre durch eine Tür rechts der Bühne – in einem großen weißen Federboa-Mantel, einem glitzernden Kleid und dunkler Sonnenbrille, begleitet vom Blitzlichtgewitter der Fotografen, bis sie ihren Platz gefunden hatte. Nachdem der Film mit Lourdes Leons Zeile „Cut, bitch“ und dem Abspann geendet hatte, bahnte Madonna sich ihren Weg auf die Bühne für ein Q&A gemeinsam mit den Regisseuren des Films, David Toro und Solomon Chase, alias TORSO – moderiert von Anderson Cooper, da der ursprünglich vorgesehene Gastgeber Jimmy Fallon aus nicht näher erläuterten Gründen verhindert war. Dafür hatten die Leute bezahlt.

Madonna über Handys und Verbindung

45 Minuten lang sprach Madonna offen und ausführlich über ein breites Themenspektrum: ihre Abneigung gegen Handys, die die Menschen ihrer Meinung nach voneinander trennen („alle [auf dem Coachella] hatten ihre Handys oben, und ich wusste nicht, wie irgendjemand aussah“); ihre Erinnerungen daran, wie sie in der Nähe von Detroit Schwulenclubs entdeckte („alle waren frei“); das Gefühl, in New York fehl am Platz zu sein, weshalb sie in Clubs F. Scott Fitzgerald las („nicht ‚The Great Gatsby’“); Erinnerungen daran, wie sie sich mit Mazar „nur geküsst hat, um Jungs anzulocken“; die körperlichen Anforderungen von Live-Auftritten und allerlei Ausweichmanöver auf Coopers Fragen nach einer bevorstehenden Tour („Es könnte [eine] geben“); und natürlich der Film, den sie ausdrücklich nicht als Musikvideo verstanden wissen wollte.

„Ich mag die Idee von Film, weil ich ein ‚Film-Phile‘ bin, eine Cinephile, und Film hat einen großen Teil meines Lebens inspiriert“, sagte sie – und ließ dabei ihre innere Norma Desmond durchscheinen: „Irgendwie klingt das Wort ‚Video‘ billig. Es war gut, als es nur MTV und mich gab.“

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Und obwohl der Film alle Merkmale eines großen, spektakulären Madonna-Musikvideos trug – bis hin zu explizit sexuellen Bildern, die die Prüden bei MTV einst verbannt hätten –, wirkte er zugleich wie etwas Eigenes: weder Clip noch Kurzfilm, sondern ein freakiges Gutenachtmärchen aus dem Unterbewusstsein. Die bislang unveröffentlichten Songs („Good for the Soul“, „One Step Away“, „Danceteria“ und „Read My Lips“) pulsierten im selben mitreißenden Tanzrhythmus wie die Singles, und alles verschmolz zu einem Fiebertraum. „Ich bin eine Geschichtenerzählerin – emotionale Reise, Storytelling –, und [TORSO] kommen von einem anderen Planeten und denken über Umgebung und visuelles Dopamin-Feuerwerk nach.“

Laser, Lourdes und Leinwand

Der Film beginnt mit Madonna allein in einem Raum, während Frauen in Dessous sie mit Kameras verfolgen – bis sie plötzlich in einem Wald steht und ein weißes Licht aus ihrem Schritt leuchtet … was dann zu grünen Lasern schneidet, die aus den Vaginas sich drehender, gespreizter Frauen und den Hintern von Menschen in Doggy-Style-Posen hervorblitzen. „Ich muss diesen Jungs wirklich Anerkennung zollen für die Visuals in jeder Umgebung“, sagte Madonna mit einem Nicken in Richtung der TORSO-Regisseure. „Konkret: Auf Laser, die aus Muschis schießen, wäre ich selbst nie gekommen. Ehrlich gesagt wollte ich es unbedingt ausprobieren, aber anscheinend wird’s dabei ziemlich heiß.“

Im Film gibt es einen Schwulenclub, in dem Madonna und Carpenter singen und Garner tanzt, die Toilette, auf der sie Männer küsst, die sie von den Urinalen pflückt (und in der Mazar und Cumberbatch tanzen), Feid in einem Spiegel, in schwarzem Latex gehüllte BDSM-Frauen, die Bananen essen, und Lourdes Leon, die von allen Cameo-Auftritten den lautesten Jubel aus dem Beacon-Publikum erntete und den Abschluss bildet.

„Ich habe anfangs daran gedacht, sie zu fragen [ob sie mitmacht], aber sie lehnt eigentlich alles ab, was mit mir zu tun hat“, sagte Madonna. „Wir haben zusammen einen Song geschrieben, der auf meinem Album ist. Er heißt ‚The Test‘. Er ist wunderschön. Wir haben ihn gleichzeitig im Studio geschrieben, und es war so etwas wie ein heilsamer Moment zwischen uns.

Stolz auf Lourdes Leon

„Ich bin wirklich stolz auf sie“, fuhr sie fort. „Sie ist so unglaublich talentiert, viel talentierter als ich. Das sage ich nicht, weil ich ihre Mutter bin.“

Der Film brauchte sechs Monate, um fertiggestellt zu werden – gedreht wurde in London, L.A. und New York –, und er ist Teil der anderthalb Jahre, die Madonna mit dem Album „Confessions II“ verbracht hat. Die Künstlerin erzählte, sie habe sich entschieden, ein Tanzalbum zu machen, um sich abzulenken, während sie auf Film- und Serienprojekte wartete, an denen sie arbeitete. Alle Songs auf dem Album gehen ineinander über. „Das Album selbst ist eine einzige, durchgehende Geschichte“, sagte sie. „Wir wollten ein Album machen, das man von Anfang bis Ende durchtanzen kann, das einen auf eine Reise mitnimmt. Gegen Ende wird es ein bisschen nachdenklicher, emotionaler und intimer.“

Letzten Endes geht es aber darum, wie die Musik einen bewegt – körperlich wie metaphysisch. „Ich will keine gedankenlose Musik machen“, sagte sie. „Ich will Musik machen, die etwas bedeutet. Tanzmusik bringt deinen Körper in Bewegung, du spürst den Puls. Es ist, als würdest du dich mit dem Universum verbinden, dich mit anderen Menschen verbinden.“

Verbindung als Kernbotschaft

Und Verbindung ist das, worum es Madonna gerade geht. „Der Film handelt wirklich von Verbindung“, sagte sie. „Ich tauche aus meiner Einsamkeit in dieser Wohnung auf und lande direkt in einem Wald mit Menschen, aus deren Ärschen Laser schießen. Man geht eben durchs Leben, geht Risiken ein, bleibt neugierig, bleibt aufmerksam. … Und legt eure verdammten Handys weg und verbindet euch.“