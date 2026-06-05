Madonna verwandelt den Times Square in eine Tanzfläche und erinnert alle daran, wer die „Mutter“ des Pop ist

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Madonna tauchte am späten Donnerstagnachmittag in einem spektakulären Schleier aus Knallpink am Times Square auf. Als sie ihren Umhang abwarf, verkündete das Intro ihrer „Confessions II“-Single „I Feel So Free“: „I can be whoever I want to be“ – und die Künstlerin forderte die Menge darunter prompt auf: „Come on, meet me on the dance floor.“

Die Fans, die sich Schulter an Schulter auf den Straßen drängten, hatten dem natürlich längst entsprochen und jubelten, während Madonna sie auf eine Weise in ihren Bann zog, die nur Madonna gelingt. Die Pop-Ikone stolzierte in kniehohen Silberstiefeln, Satinstrümpfen in Altrosa und einem dazu passenden Korsett über die erhöhte Bühne – alles im Rahmen der kostenlosen Pride-Month-Show in Zusammenarbeit mit der Grindr-App.

Dann debütierte Madonna „Love Sensation“, den achten Track von „Confessions II“, dem heiß ersehnten Nachfolger ihres 2005er Albums „Confessions on a Dance Floor“, das am 3. Juli erscheinen soll. „Die Leute denken, Dancemusic sei oberflächlich, aber die liegen damit völlig falsch“, sagte Madonna bei der Ankündigung des Albums. „Die Tanzfläche ist nicht einfach ein Ort – sie ist eine Schwelle: ein ritueller Raum, in dem Bewegung die Sprache ersetzt.“

Rittlings auf der Box

Die 67-Jährige servierte den Fans außerdem eine weitere Runde „Bring Your Love“ und saß rittlings auf einer rotierenden Lautsprecherbox, flankiert von Backgroundtänzerinnen und -tänzern. (Anfang des Jahres hatte Madonna den Song bereits während Sabrina Carpenters umjubeltem Headliner-Auftritt beim Coachella performt, wo die beiden Geschichte schrieben.)

Madonna performing I ❤️ New York in Times Square today was incredible!💃🏻🗽💕🔥#ConfessionsII #NYC pic.twitter.com/zTc9fOf45v — Laura 🥳 (@fashion7thave) June 4, 2026

MADONNA PERFORMING “I FEEL SO FREE” IN TIMES SQUARE. THAT’S HISTORY. pic.twitter.com/XMlNsonAkx — MIRIANA on the dance floor🪩 (@mysinsmysavior) June 4, 2026

Madonna holte zudem Tracks von „Confessions on a Dance Floor“ heraus: „Get Together“ und natürlich „I Love New York“ – dabei spielte sie Luftgitarre vor einem fieberhaft flackernden roten Screen, während unten gelbe Taxis vorbeizogen. Den Abschluss bildete „Hung Up“, der gefeierte Dancefloor-Hit, der ABBAs „Gimme! Gimme! Gimme!“ samplet.

Bevor sie hinter den Bühnentüren verschwand, verabschiedete sich Madonna mit einem Aufschrei: „Thank you, New York City, I love you! Happy Pride!“

Tribeca und neues Filmprojekt

Während Madonna mit historischen Auftritten die Vorfreude auf „Confessions II“ weiter anheizt, steht beim Tribeca Festival in diesem Sommer ihre Rückkehr mit einem neuen Filmprojekt bevor, das eng mit ihrem neuen Studioalbum verknüpft ist. Das als „Cinematic Experience“ beschriebene Werk basiert auf den ersten sechs Tracks von „Confessions II“ – darunter „I Feel So Free“ und „Bring Your Love“. Die Premiere findet am Freitag, dem 5. Juni, im Beacon Theatre in New York City statt.