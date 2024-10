Heiß und cremig: Madonna löffelt ihre Suppe nackt

Madonna sorgt mal wieder für Aufsehen. Am 22. Oktober teilte sie in ihrer Instagram-Story zwei Oben-ohne-Fotos, während sie eine Schüssel Suppe isst. Ihre Brüste verdeckt sie mit einer Serviette, ansonsten trägt sie nur ihren protzigen Silberschmuck an Hals und Ohren sowie einige Armbänder am Handgelenk.

Genüsslich führt die Sängerin auf einem Bild einen Löffel der nach Kartoffelsuppe mit Croutons aussehenden Brühe zum Mund. Ihre Augen sind dabei fast vollständig geschlossen.

Suppen-Bilder von Madonna

Mit nacktem Suppe-Schlürfen zur Selbstfindung?

Zusätzlich zu ihren pikanten Bildern postete die Pop-Ikone zwei Seiten aus dem Prosawerk „Ceremony“ von Brianna Wiest, in dem es um Selbstakzeptanz und Sinnsuche geht.

Unter anderem heißt es darin: „Andere Menschen sind nicht hier, um uns genau so zu lieben, wie wir denken, dass sie es sollten. Sie sind hier, um eine Heilungszeremonie zu veranstalten, bei der wir lernen, uns selbst zu lieben.“

Mit ihrem Bild scheint die 66-Jährige sich in ihrer Persönlichkeit noch freier entfalten zu wollen, wie es auch Wiest in ihrem Buch beschreibt: „Eines Tages wirst du dich neu erfinden müssen, außerhalb des Schattens dessen, was alle anderen von dir verlangt haben. Du wirst dich fragen müssen, wer du wärst, wenn du niemandem mehr verpflichtet wärst. Du wirst erforschen müssen, wer du werden würdest, wenn du wüsstest, dass du völlig frei bist, wenn du wüsstest, dass du nicht beurteilt wirst, wenn du wüsstest, dass alle Dinge, die du dir jemals gewünscht hast, einfach auf der anderen Seite von dir liegen, wenn du in das eintrittst, was du bereits bist – wenn du die Essenz deiner Seele nimmst und sie in Form bringst.“

Madonna verlor ihren Bruder Christopher Ciccone

Möglicherweise ist die ungewöhnliche Inszenierung ihrer Mahlzeit ein Weg Madonnas zur Verarbeitung des Todes ihres Bruders Christopher Ciccone. Dieser starb am 4. Oktober im Alter von 63 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin ein emotionales Statement, in dem sie den ehemaligen Tänzer und Designer ehrte.