Die 30 besten Songs von Madonna

21. "Devil Pray" "And we can do drugs And we can smoke weed And we can drink whiskey" – "But if you wanna save your soul, Then we could travel all together And make the devil pray". Hinter der – recht zurückhaltenden – Avicii-Produktion thematisiert Madonna ein ihr heute wichtiges Anliegen: Es geht auch ohne Drogen. Und dazu bedarf es noch nicht einmal eines releigiösen Erweckungerlebnisses. (aus: "Rebel Heart", 2015)