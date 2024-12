Madonna plant Veröffentlichung neuer Songs für 2025

Madonna arbeitet derzeit mit Stuart Price an neuer Musik, die angeblich im Jahr 2025 veröffentlicht werden soll. Das verkündete die „Material Girl“-Sängerin nun auf Instagram. Es wäre nach „Madame X“ (2019) ihre 15. Studioplatte.

„Ich bin so aufgeregt“

„Die Arbeit an neuer Musik mit Stuart Price war in den letzten Monaten Medizin für meine Seele“, schrieb die 66-Jährige am 16. Dezember auf ihrem Instagram-Kanal. Dazu ein Video, welches sie zusammen mit dem Musikproduzenten Price bei ihrem kreativen Schaffen zeigt. Die Caption: „Songwriting und Musik machen ist der einzige Bereich, in dem ich niemanden um Erlaubnis fragen muss … Ich bin so aufgeregt, es mit euch zu teilen. Wer will im Jahr 2025 neue Musik hören!“ Genauere Details ließ die Amerikanerin jedoch noch aus.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zusammenarbeit hat sich schon über Jahre bewährt

Price arbeitet schon seit Jahren mit Madonna zusammen. Bereits bei der „Drowned World Tour“ im Jahr 2001 übernahm der 47-Jährige die Rolle des musikalischen Leiters. So auch für die „Re-Invention World Tour“ (2004), die „Confessions Tour“ (2006) und für die jüngste Konzertreise zur Platte „Celebration“ (2023). Außerdem hat er zig Lieder mit der Sängerin neu abgemischt und mitgeschrieben.

Große Bekanntheit erlangte der House-Artist auch durch seine Arbeit an Madonnas zehntes Album „Confession On A Dance Floor“aus dem Jahr 2005.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Madonna will noch immer ein Biopic verfilmen

Die „Frozen“-Interpretin scheint aktuell aber nicht nur an neuer Musik zu arbeiten – wie im November 2024 „Musikexpress“ berichtete, möchte Madonna auch die Produktion ihres Biopics wieder in Gang bringen. 2023 hatte der Popstar das Projekt abgebrochen, in dem Julia Garner die Hauptrolle hätte spielen sollen. Im Juli 2024 veröffentlichte sie auf Social Media dann jedoch Bilder, auf denen sie an einer Schreibmaschine sitzt und auf dem darin steckenden Blatt standen die Worte „Who’s That Girl“ – der potenzielle Titel des Werks. Konkrete Infos zur Weiterführung der Verfilmung ihres Lebens gibt es derzeit jedoch nicht.