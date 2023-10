Stuart Price: Bei Madonna „ist alles Live-Gesang!“

Foto: WireImage for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 14: (Exclusive Coverage) Madonna performs during opening night of The Celebration Tour at The O2 Arena on October 14, 2023 in London, England. (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Am 14. Oktober startete Madonna ihre „The Celebration“-Tour in London und begeisterte trotz einiger kleiner Pannen durch ihre Performance. Im Hintergrund mit dabei und für die Konzertplanung verantwortlich ist Stuart Price, der Musikproduzent von Madonnas Album „Confessions on a Dancefloor“. In einem Gespräch mit Billboard gibt er einige Einblicke zur Tour und erzählt: „Es ist alles Live-Gesang“.

Empfehlung der Redaktion Madonnas Tourauftakt in London: So reagiert das Internet

Auf den Kommentar des Interviewers, dass Madonnas Stimme in ihrem Song „Ray of Light“ beeindruckend geklungen hätte, erklärte Stuart Price den Grund dafür: „Beim Konstruieren der Show muss die Frage ganz oben stehen: Können wir etwas erschaffen, dessen Aufführung Spaß macht? Können wir etwas machen, bei dem du dich sicher fühlst? Der Hauptgrund dafür ist, dass es dabei um den Gesang geht“. Er führt dabei weiter aus: „Der Sängerin die Plattform zu geben, zu singen und sie selbst zu sein, ist das oberste Ziel. All diese Dinge zielen darauf ab: Hat Madonna das Gefühl, dass sie das Mikrofon halten und wirklich alles geben und abliefern kann?“.

Madonna live bei der „The Celebration“-Tour

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einige Fans hatten bereits an ihrem Gesang gezweifelt und vermutet, es könne sich dabei um ein Playback handeln. Für Price sind solche Kommentare weniger eine Beleidigung als vielmehr etwas Schönes zu hören: „Für mich ist das das größte Kompliment, denn es ist alles Live-Gesang“. Der Produzent fügt hinzu: „Es gibt ein paar Spoken-Word-Abschnitte in der Show, in denen wir nur Tracks verwenden. Aber es ist alles Live-Gesang. Es gibt Backgroundsänger – das hat es schon immer gegeben –, aber es ist alles Live-Gesang. Ich hoffe, dass Sie auch die Menschlichkeit des Gesangs spüren“.

Empfehlung der Redaktion Gloria Gaynor reagiert auf Madonnas „I Will Survive“-Cover

Während die Tour der „Queen of Pop“ gerade erst gestartet ist und noch viele Shows für sie anstehen, spekulieren Fans bereits über mögliche weitere Auftritte von Madonna. Emily Evans, eine Mitorganisatorin des Glastonbury-Festivals, postete zum Start der „Celebration“-Tour ein Bild von Madonna auf ihrer Instagram-Seite. Fans kommentierten ihre Vermutungen unter dem Beitrag und hoffen, es könnte ein Hinweis darauf sein, dass Madonna nächstes Jahr beim Festival dabei sein könnte.