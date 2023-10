Madonna: Statement zu Israel bei Tourauftakt in London

Foto: WireImage for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

Am 14. Oktober 2023 feierte Madonna in London die Premiere ihrer „The Celebration Tour“. Dabei sprach die Popikone auch über die Eskalation im Nahen Osten – und drückte ihre Trauer über die Geschehnisse aus.

Madonnas Rede im Wortlaut

„Es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, was in Israel und Palästina geschieht“, sagte Madonna während der Show. „Es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, wie Kinder leiden, Jugendliche leiden, ältere Menschen leiden. All das ist herzzerreißend. Ich bin sicher, ihr stimmt mir zu. Auch wenn unsere Herzen gebrochen sind, kann unser Geist nicht gebrochen werden. Seid ihr mit mir?“. Das Publikum reagierte darauf mit Applaus.

Dann fuhr die Musikerin fort: „Viele Leute sagen: ‚Was kann ich denn schon tun? Ich bin doch nur ein Mensch.‘ Sie fühlen sich hoffnungslos. Sie fühlen sich hilflos. Aber was können wir tun? Wir können eine Menge tun. In erster Linie können wir sagen: ‚Ich kann etwas bewirken, weil ich als Einzelner mit meinen Taten, mit meinen Worten, jeden Tag, Licht in die Welt bringen kann‘. […] Es geht nicht darum, euch zu belehren – aber wir sind alle zusammen sehr mächtige Menschen. Wir können uns auf eine dunkle und böse Art und Weise vereinen, oder wir können uns von einem Ort des Lichts und der Liebe aus vereinen. Und wenn wir alle dieses kollektive Bewusstsein haben, können wir die Welt verändern und wir können Frieden bringen – nicht nur im Nahen Osten, sondern in der ganzen Welt.“

Madonna zeigt Solidarität mit Ukraine

Es war nicht das einzige politische Statement an diesem Abend: Sie zeigte sich an diesem Abend auch mit einer Flagge der Ukraine.

Madonnas Tourdaten für Deutschland im Überblick: