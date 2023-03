Madonna und die Blowjobs: Was soll daran schockierend sein?

Aktuell sorgen ältere Madonna-Szenen aus der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon für Aufruhr in den sozialen Medien: In den Aufnahmen aus dem Jahr 2021 klettert die Sängerin anzüglich auf den Tisch des Moderators – und imitiert Oralsex. Ein Twitter-Nutzer hat das Video dazu nun auf TikTok und hat es mit folgenden Worten auf seinem Twitter-Profil gepostet: „Madonna, eine 64 Jahre alte Frau, simuliert Oralsex im nationalen Fernsehen. Das ist ein furchtbar trauriges und erbärmliches Schauspiel.“ Kurz darauf trendete auf Twitter „#madonna“.

Altersdiskrimierung und Misogynie auf sozialen Plattformen

Darunter widersprechen einige Twitter-User dem Kommentator, indem sie seinen Post und die offensichtliche Problematik dahinter einordnen und schreiben: „Dieser Tweet ist buchstäblich die personifizierte Frauenfeindlichkeit.“ Und: „Nein, du brauchst ein Leben. Hör auf, altersdiskriminierend zu sein.“

Madonna, a 64 year old woman, simulates oral sex on national television. This is a terribly sad and pathetic spectacle to witness. pic.twitter.com/YTgp0p6Pfg — 𝐆𝐫𝐞𝐠 🏳️‍🌈 (@CasuallyGreg) March 23, 2023

Madonna versprach Clinton-Wähler:innen „Blowjobs mit Augenkontakt“

Mit Oralsex-Andeutungen und sexueller Freizügigkeit geht Madonna übrigens nicht zum ersten Mal viral. Im Jahr 2016 versprach sie zum Beispiel jedem Wähler und jeder Wählerin einen Blowjob, der oder die Hillary Clinton in der damaligen Präsidentschaftskandidatur unterstütze. So sagte sie auf der Bühne in einer US-amerikanischen Comedy-Show von Amy Schumer: „Wenn ihr Hillary Clinton wählt, werde ich euch einen Blowjob geben – und darin bin ich wirklich gut.“ Sie fügte hinzu: „Ich nehme mir Zeit, habe viel Augenkontakt und ich schlucke.“

Und schon in jüngeren Jahren simulierte sie dies immer wieder vor laufender Kamera, vermutlich, um zu schockieren – oder etwas völlig Normales zu normalisieren.

Madonna und das operierte Gesicht

Auch nach ihrem Grammy-Auftritt im Februar wurde Madonna kritisiert. Damals kommentierten User Madonnas Äußeres. Ihr wurde unterstellt, sie habe sich offenbar diversen Schönheitsoperationen unterzogen, und diese seien, so der Tenor, nicht zu ihrem Vorteil ausgefallen. Madonna sei nicht mehr wiederzuerkennen, hieß es. In Kommentaren auf Boulevardseiten war unter anderem die Rede davon, dass sie „mit operiertem Gesicht schockt“.

Madonna reagierte darauf mit den Worten: „You won’t break my soul. Ich freue mich auf viele weitere Jahre mit subversivem Verhalten. Ich werde Grenzen verschieben, dem Patriarchat entgegentreten und vor allem mein Leben genießen. Bow down, bitches!“

Kürzlich kündigte Christine and the Queens ihr neues Album „Paranoïa, Angels, True Love“ für den 9. Juni 2023 an. Unter anderem wird darauf Madonna auf drei Songs zu hören sein.