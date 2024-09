Madonnas Stiefmutter Joan Ciccone im Alter von 81 Jahren verstorben

Joan Ciccone, die Stiefmutter von Madonna, ist im Alter von 81 Jahren im Zuge ihres Kampfs gegen Krebs verstorben. Joan heiratete den Vater der Sängerin, Silvio Ciccone, im Jahr 1966 und trat in das Leben der Popkünstlerin, als diese acht Jahre alt war. Dies geschah nach dem Tod ihrer leiblichen Mutter, die ebenfalls Madonna hieß, im Jahr 1963.

Die Sängerin hat sich bislang nicht öffentlich zum Tod ihrer Stiefmutter geäußert. Kürzlich war sie jedoch auf ihren sozialen Medien während der Show von Dolce & Gabbana bei der Mailänder Fashion Week zu sehen.

Joan und Silvio bekamen zwei gemeinsame Kinder, Jennifer und Mario. Sie wurde nach der Hochzeit zur Stiefmutter seiner sechs Kindern aus erster Ehe.

Die US-Amerikanerin wurde in Taylor, Michigan, geboren und arbeitete nach ihrem Abschluss am Henry Ford Community College als Zahnarzthelferin. Zudem eröffnete sie eine Kindertagesstätte, die sie über zwei Jahrzehnte lang leitete.

Im Jahr 1995 zog das Ehepaar nach Suttons Bay, Michigan, wo sie das Weingut Ciccone Vineyard and Winery gründeten. Joan war aktiv im Weingeschäft und beschäftigte sich mit der Pflege der Reben und der Organisation von Verkostungen.

Madonna und ihre komplexe Beziehung zu ihrer Stiefmutter

Die 66-Jährige sprach offen über ihre komplexe Beziehung zu ihr. In einem Interview mit Larry King im Jahr 2002 beschrieb sie ihre Kindheitserfahrungen und stellte fest, dass es ihr schwerfiel, sie als Mutter zu akzeptieren. „Ich habe manchmal unter Momenten des Chaos gelitten“, gestand sie und reflektierte über die Auswirkungen des frühen Todes ihrer Mutter und ihren Kampf, Veränderungen zu akzeptieren. In einem Interview mit „Rolling Stone“ im Jahr 2015 wiederholte sie, dass sie in ihrer Jugend „keine Beziehung“ zu Joan hatte. Was es ihr erschwerte, ein Vorbild zu finden.

Öffentliche Momente, wie eine herzliche Umarmung während der MDNA-Tour 2012, lassen darauf schließen, dass sich ihre Beziehung im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben könnte.

Der Verlust ihrer Mutter in der Kindheit

Madonna hat von der schmerzhaften Erfahrung erzählt, als sie im Alter von fünf Jahren ihre Mutter verlor. Ihre Mutter starb im Dezember 1963 mit nur 30 Jahren an Brustkrebs. In einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account erklärte sie: „Ich stand 81 Konzerte lang auf der Bühne und betrachtete das wunderschöne Gesicht meiner Mutter. Während ich mich fragte, was sie dachte, als sie mir aus dem Fenster des Krankenzimmers zuwinkte. Ich stieg in den Zug, ohne zu wissen, dass dies das letzte Mal sein würde, dass ich sie sah. Niemand sagte mir, dass meine Mutter im Sterben lag. Ich sah sie einfach verschwinden, und mir wurde gesagt, sie sei eingeschlafen, was erklärt, warum ich bis heute Probleme mit dem Schlafen habe.“