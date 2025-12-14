Dieser Schauspielstar spricht jetzt Maggie Simpson

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Die Simpsons haben Baby Maggie erneut eine prominente Stimme gegeben. Und diesmal ist es die von Lindsay Lohan.

Erwachsene Maggie spricht erstmals ausführlich

Über den Verlauf der inzwischen 33 Staffeln hat Maggie meist ihren Schnuller im Mund behalten, spricht als Baby nur äußerst selten und formt nur gelegentlich ganze Sätze, meist in Episoden, die sich mit der Zukunft der Figuren befassen.

Genau darauf baut auch die Episode dieses Sonntags auf. Eine erwachsene Maggie lässt erstmals richtig Worte fließen, gesprochen von Lindsay Lohan, deren Stimme innerhalb der Handlung als heiser erklärt wird.

„Bitte! Lass Bart nicht fahren“, sagt die von Lohan gesprochene Maggie in einer Vorschau. „Es ist viel zu gruselig. Er fährt so wackelig, und alle hupen uns an und schreien böse Wörter und zeigen uns ihre Finger.“

Reaktion von Lindsay Lohan

„Was für ein wahr gewordener Traum, Teil dieser ikonischen Familie zu sein“, schrieb Lohan in den sozialen Netzwerken.

Wann immer Maggie in „The Simpson“s tatsächlich gesprochen hat, war meist ein großer Star beteiligt: Für ihre allerersten Worte im Kanon der Serie – in einer Episode der vierten Staffel – wurde Elizabeth Taylor engagiert, die das Wort „Daddy“ sprach. In einer weiteren Zukunftsfolge in Staffel 20 übernahm Jodie Foster einen längeren Monolog als ältere Maggie.

Prominente Vorgängerinnen und Verbindungen

Wie Entertainment Weekly anmerkt, gibt es subtile Verbindungen zwischen Lohan und beiden früheren Maggie-Stimmen: Sie verkörperte Elizabeth Taylor im Lifetime-Film „Liz & Dick“ und spielte die Rolle von Jodie Foster im Remake von „Freaky Friday“ aus dem Jahr 2003.

Auch weitere bekannte Stimmen waren bereits zu hören. James Earl Jones, Viola Davis und Harry Shearer sprachen Maggie in nicht-kanonischen „Treehouse of Horror“-Episoden. Carol Kane lieh Maggie in einer Folge der zweiten Staffel für einen einzigen Satz in Barts Vorstellung ihre Stimme. Die langjährige Bart-Sprecherin Nancy Cartwright übernimmt in der Regel Maggies Baby-Laute.