Måneskin haben sich zu den Zensur-Vorwürfen gegenüber MTV nach ihrem Auftritt bei den VMAs im Prudential Center, Newark (New Jersey) geäußert: „Das alles zeigt, dass noch unzählige Vorurteile gegenüber Rock-Bands und Frauen existieren. Es gibt noch viel Arbeit und wir versuchen, unser Bestes dabei zu geben, sie aus der Welt zu schaffen“, so Frontmann Damiano David.

Die betroffene Bassistin De Angelis selbst über den Vorfall im Interview mit „NME“: „Es ist traurig, aber es ist gut, dass Menschen wenigstens im Anschluss darüber sprechen und nachdenken. Es ist dumm, dass diese Kontrolle und Zensur über die Körper von Menschen überhaupt stattfinden muss.“

Während des Stücks „Supermodel“ hatte Bassistin Victoria De Angelis bei den VMAs am 28. August ihr Oberteil verloren. Aufgrund des Vorfalls wurde im Fernsehen danach nur noch das Publikum während des Auftritts der Band eingeblendet. Auf Twitter äußerten Fans Kritik an MTV, die Kameras abgewendet und somit „Zensur betrieben zu haben“.

Ein User schrieb auf Twitter: „Es wäre die ikonischste Performance dieses Jahres gewesen, wenn ihr sie nicht zensiert hättet.“

They would’ve been the most iconic performance this year if y’all didn’t sensor them

— TAE. 🌓 (@ThatGeminiTae) August 29, 2022