Måneskin-Auftritt bei VMAs wegen verlorenem Oberteil zensiert

Måneskin wurden bei den MTV Video Music Awards mit dem Preis für das beste Alternative-Video ausgezeichnet, aber ein Großteil ihres Auftritts bekamen nur die Zuschauer*innen vor Ort zu sehen. Der Grund: Bassistin Victoria De Angelis verlor im Laufe der Performance ihr Oberteil.

Schon von vornherein zeigte sich die Band sehr freizügig. Frontmann Damiano David trug etwa eine Hose, die seinen Po zum größten Teil freiließ. Und auch De Angelis‘ Oberteil bedeckte nur eine ihrer Brüste, die andere hatte sie mit einem Sticker beklebt. Als sie aber auch diese Bedeckung verlor, wurde es MTV anscheinend zu viel. Im Fernsehen war in der Folge nur noch das Publikum zu sehen.

Empfehlung der Redaktion Måneskin: Victoria de Angelis entblößt wieder Brüste auf Bühne

„Ich denke, es ist für uns sehr wichtig, eine Botschaft von Freiheit zu verbreiten“, antwortete die Bassistin vor dem Auftritt einem MTV-News-Reporter auf die Frage, was für ein Statement die Band mit ihren Outfits setzen wolle. „Einfach, dass alle frei sein sollen, sie selbst zu sein und auszudrücken, wer sie sind. Und auch, mehr Gleichheit zwischen Frauen- und Männerkörpern zu haben.“ Schlagzeuger Ethan Torchio fügte hinzu: „Free the nipples, nicht nur heute, sondern jeden Tag!“

Måneskin bekamen den Preis für ihr Video zu „I Wanna Be Your Slave“ zuerkannt. Frontmann Damiano David zeigte sich begeistert über den Gewinn: „Es ist großartig. Für uns ist es noch spezieller, weil wir mit diesen großen, großen Künstlern zusammen nominiert wurden, die größer als wir sind, wie wir finden.“

.@thisismaneskin scored their first-ever Moon Person for Best Alternative at the #VMAs. They gave @Dometi_ the lowdown on their black carpet looks and what they hope fans take away from their performance: „Free the nipples, not only today, but everyday!“ 👏 pic.twitter.com/ouPFMsELHp

— MTV NEWS (@MTVNEWS) August 29, 2022