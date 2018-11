Mann in Michael-Myers-Maske schießt zwei Menschen an Halloween an

Michael Myers erfreut als sich als Grusel-Charakter im „Halloween“-Filmfranchise seit 1978 großer Beliebtheit. Auch beim jüngst erschienenen, von David Gordon Green umgesetzten Sequel-Streifen drehte sich alles um den maskierten Psychopathen.

Weiterlesen Vor 40 Jahren: John Carpenters „Halloween“ kommt in die Kinos An Halloween selbst hat jedoch ein Mann das Requisit der Figur genutzt, um realen Horror zu verbreiten. Laut dem US-Fernsehsender „Fox News“ hat der im Stile des Mörders Maskierte in New York zwei Menschen auf offener Straße mehrmals angeschossen.

Nachdem sich der Täter spätabends mit einem 21-Jährigen schwer gestritten hatte, soll er dem Opfer in seinen Bauch, die Brust und in ein Bein geschossen haben. Kurz darauf schoss er zudem eine 17-Jährige an und floh anschließend. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, sollen sich aber inzwischen in stabiler Lage befinden.

Genau wie im originalen Film konnte man den Täter bis jetzt nicht fassen. Die New Yorker Polizei sucht nach einem mittelgroßen Mann in einem grünen Hoodie – das Gesicht ist offensichtlich nicht bekannt.