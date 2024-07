Im August spielt Adele gleich zehn Konzerte in München. Während dieser Zeit wohnt sie im edlen Rosewood Hotel – auf 451 Quadratmetern.

Wann ist Adele in München?

Nach sechzehn Grammys sollte klar sein: Adele ist ein Superstar. Und wie residieren bekanntlich etwas anders als wir Normalsterblichen – und haben andere Kontakte. An die Suite im Luxushotel in den ehemaligen Räumlichkeiten der Bayerischen Staatsbank kam die britische Popsängerin beispielsweise über ihren Ehemann Rich Paul. Der Sportagent ist wohl mit dem Besitzer der Luxus-Hotels befreundet. So kann Adele nun, während sie zwischen dem 2. und 31. August immer wieder in München auftritt, im „König Maximilian I. House“ wohnen.

Das bietet die riesige Luxus-Suite

Die riesige Suite im fünften Stock des Hotels beherbergt auf ihren 451 Quadratmetern vier Schlafzimmer und sechs Bäder sowie eine voll ausgestattete Küche und ein Esszimmer für bis zu zwölf Personen. Es gibt außerdem einen offenen Kamin, ein separates Fernsehzimmer sowie mehrere Terrassen. Um den Komplex, der für Adele offenbar nochmal zusätzlich umgebaut wird, kümmert sich ein eigener Butler.

30.000 Euro pro Nacht

Das müssen sich Gäste wie Adele einiges kosten lassen: 30.000 Euro veranschlagt das Rosewood Hotel pro Nacht in der Suite. Das Frühstück ist dabei noch nicht einmal inbegriffen, das kostet noch einmal 50 Euro zusätzlich (geht also). Dafür darf man eine private Bar sowie Kosmetikartikel nutzen; zusätzlich gibt es einen Gepäck-Auspackservice.

Adele wird sich den Aufenthalt leisten können: Ihr Vermögen wird auf 175 Millionen Euro geschätzt. Die Sängerin verkaufte in ihrer Karriere bereits über 100 Millionen Tonträger. Ihr zweites Album „21“ (2011) ist das meistverkaufte Album des laufenden 21. Jahrhunderts. Wer die Hits live hören will, hat übrigens noch Gelegenheit: Für Adeles Auftritte auf dem Münchner Messegelände gibt es noch Karten.