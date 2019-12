Mariah Carey: Nach 25 Jahren ist „All I Want For Christmas“ erstmals auf der 1 der US-Charts

Das wird Sie auch interessieren





Es ist einer der „ganz großen“ Weihnachts-Klassiker: Seit 1994 beehrt uns Mariah Carey mit „All I Want For Christmas“ jedes Jahr wieder zum Fest der Liebe. Zum 25. Jubiläum schaffte es der Kult-Song aber zum ersten Mal auf die Nummer 1 der „Hot-100 Charts“ von Billboard.

Der Song erschien 1994 auf ihrem Weihnachtsalbum „Merry Christmas“ und grüßt nun zum ersten mal von ganz oben. Dabei arbeitete sich Carey Jahr für Jahr durch die Charts. 2017 landete das Lied das erste mal in den Top 10 und letztes Jahr sogar auf Platz 3. Zum Jubiläum wurde er nun mit Platz 1 gekrönt. Die „Pop-Diva“ teilte daraufhin ihre Freude direkt bei Twitter mit.

Insgesamt wurde „All I Want For Christmas“ laut Billboard in der letzten Woche 45 Millionen mal gestreamt, 34 Millionen mal im Radio gespielt und 27.000 mal als Download verkauft. Mit ihrem nun 19. Nummer 1 Hit gehört Carey nun auch zu einem kleinen Kreis dazu. Gemeinsam mit Usher, Britney Spears und Christina Aguilera ist sie nun die vierte Künstlerin, die sowohl in den 90er, 00er und 10er Jahren auf der Spitze der Charts war. Sollte sie das bis Anfang Januar durchhalten, wäre sie sogar in fünf Jahrzehnten vertreten.