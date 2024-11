Diese 24 Songs retten jedes Weihnachten

Die besten Weihnachtslieder aller Zeiten – Eine festliche Playlist für die schönste Zeit des Jahres

Weihnachten steht vor der Tür, und mit der besinnlichen Jahreszeit kommt auch der Wunsch nach der perfekten musikalischen Untermalung. Ob klassische Evergreens oder moderne Christmas-Hits – Weihnachtslieder sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Adventszeit. Der Rolling Stone hat eine umfassende Liste der besten Weihnachtssongs zusammengestellt, die jede Stimmung abdecken – von traditionell bis poppig, von romantisch bis ausgelassen.

Warum Weihnachtslieder uns berühren

Weihnachtsmusik weckt Emotionen, zaubert Erinnerungen an Kindheitstage und schafft eine gemütliche Atmosphäre. Klassiker wie „Last Christmas“ von Wham! oder Bing Crosbys „White Christmas“ gehören genauso dazu wie modernere Songs à la Mariah Careys „All I Want for Christmas Is You“. Diese Songs verbinden uns mit der Magie von Weihnachten und schaffen Momente des Beisammenseins.

Klassiker, die auf keiner Weihnachtsplaylist fehlen dürfen

„White Christmas“ – Bing Crosby

Ein unsterblicher Klassiker, der Nostalgie pur verbreitet. Mit seiner zeitlosen Melodie ist er der meistverkaufte Weihnachtssong aller Zeiten.

„Last Christmas“ – Wham!

Seit den 80ern ein Dauerbrenner und ein Muss auf jeder Weihnachtsfeier. George Michaels unverwechselbare Stimme trifft auf eine eingängige Melodie, die nicht mehr aus dem Kopf geht.

„All I Want for Christmas Is You“ – Mariah Carey

Kein Weihnachten ohne den ultimativen Pop-Hit. Mariah Carey hat mit diesem Song einen modernen Klassiker geschaffen, der jedes Jahr aufs Neue die Charts stürmt.

Moderne Weihnachtssongs, die überraschen

Neben den Klassikern gibt es auch immer mehr moderne Hits, die das Weihnachtsgefühl mit frischem Wind versehen. Künstler wie Michael Bublé, Sia oder sogar Ariana Grande haben sich erfolgreich an der Weihnachtsmusik versucht und neue Highlights für die Playlist geschaffen.

Weihnachtsstimmung für jeden Geschmack

Egal, ob man es ruhig und besinnlich mag oder lieber zu schwungvollen Beats durch das Wohnzimmer tanzt – die Auswahl an Weihnachtssongs bietet für jeden das Richtige. Mit der Liste der besten Weihnachtssongs des Rolling Stone haben Sie die ideale Grundlage für Ihre persönliche Festtags-Playlist.

Fazit: Weihnachtslieder sind weit mehr als musikalische Begleitung – sie schaffen magische Momente und bringen uns in festliche Stimmung. Ob traditionell, poppig oder modern: Die Auswahl an Songs ist riesig, und der Rolling Stone hilft Ihnen dabei, die besten Lieder für Ihre perfekte Weihnachtszeit zu finden. 🎶🎄

1. Yo La Tengo – „It’s Christmas Time“

2. The Shins – „Wonderful Christmastime“

3. Rufus Wainwright & Sharon van Etten – „Baby It’s Cold Outside“

4. Thea Gilmore – „That’ll Be Christmas“

5. Judy Garland – „Have Yourself A Merry Little Christmas“

6. Pat Boone – „Winter Wonderland“

7. Barenaked Ladies – „Jingle Bell“

8. Johnny Cash – „Little Drummer Boy“

9. Queen „Thank God It’s Christmas“

10. Chris Rea – „Driving Home for Christmas“

11. Bryan Adams – „Christmas Time“

12. Band Aid – „Do They Know It’s Christmas?“

13. Chuck Berry – „Run Rudolph Run“

14. The Darkness – „Christmas Time“

15. Elvis Presley – „Blue Christmas“

16. Aretha Franklin – „Joy to the World“

17. Elton John – „Step Into Christmas“

18. Paul McCartney – „Wonderful Christmastime“

19. Bobby Helms – „Jingle Bell Rock“

20. James Brown – „Santa Claus Go Straight To The Ghetto“

21. Danny Elfman – „What’s This“

22. Tom Petty & The Heartbreakers – „Christmas All Over Again“

23. Belle & Sebastian – „Are You coming over for Christmas?“

24. Vince Guaraldi – „Christmas Time Is Here (Instrumental)“

