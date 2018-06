Am Sonntag steigt in Berlin das Auftaktkonzert der „Not In This Lifetime“-Tour von Guns N'Roses. Die Crew arbeitet längst im Olympiastadion

Auf Facebook haben Guns N'Roses Aufbauarbeiten aus dem Berliner Olympiastadion geteilt – dort beginnt am morgigen Sonntag (03. Juni 2018) die Europa-Tour der „Not In This Lifetime“-Konzertreise. Die Bilder zeigen die Ortsmarke „Berlin Germany“, dazu Schlagzeug und Gitarren. Es läuft also auf Hochtouren in der Hauptstadt, damit morgen um 15 Uhr die Tore geöffnet werden können. Die erste Vorband – Greta Van Fleet oder die Manic Street Preachers – soll schon um 17 Uhr anfangen. Guns N'Roses übernachten übrigens im „Waldorf Astoria“ in der Hardenbergstraße. Bis zum 05. Juni bleiben sie angeblich in Berlin. Guns N'Roses: Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen Für das…