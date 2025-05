Was haben die Wähler der Rock Hall gegen Mariah Carey, Oasis und Phish?

In diesem Jahr werden Soundgarden, Outkast und die White Stripes in die Rock &Roll Hall of Fame aufgenommen. D och einige große Namen aus der Nominierungsliste haben es nicht geschafft. Darunter vor allem Mariah Carey (zum dritten Mal!), Oasis und Phish .

Mariah Carey zum dritten Mal nicht aufgenommen – Trotz Pop-Legendenstatus

Carey ist eine unbestrittene Pop-Legende. Oasis hat einige der größten Songs der Neunziger aufgenommen und steht kurz vor der mit Spannung erwarteten Reunion-Tour. Und Phish ist nun ja Phish, eine Band, die ihr eigenes Universum geschaffen hat und seit Jahrzehnten in Arenen spielt. Was ist also passiert?

In der neuen Folge unseres wöchentlichen Podcasts „ Rolling Stone Music Now “ spricht Andy Greene mit Moderator Brian Hiatt über die diesjährigen Neuzugänge (zu denen auch Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Salt-N-Pepa und Warren Zevon gehören). Und die Auslassungen. Dabei versuchen sie, sich in die Köpfe der Hall of Fame-Wähler hineinzuversetzen. (Um die gesamte Folge zu hören, klicken Sie hier , um den Podcast-Anbieter Ihrer Wahl zu finden, hören Sie sie auf Apple Podcasts oder Spotify oder klicken Sie oben auf „Play“.

Oasis und das Hall-of-Fame-Dilemma britischer 90er-Jahre-Bands

Oasis fällt in zwei Kategorien, die manchmal eine Herausforderung für die Hall of Fame zu sein scheinen. Zum einen sind sie Briten. The Smiths haben es nie geschafft. Und selbst die Zusammenlegung von New Order und Joy Division zu einem Platz auf dem Stimmzettel hat diesen Bands nicht geholfen. Ebenso problematisch: Ihre Hitparaden-Spitzenreiter stammen aus den Neunzigern. Trotz der Aufnahme von Soundgarden in diesem Jahr wurden andere wichtige Acts der Neunziger, darunter Smashing Pumpkins, Weezer und Pavement, noch nie nominiert.

Das mögliche Problem mit Mariah Carey in den Augen älterer Wähler

Was Carey angeht, vermutet Greene, dass das Problem bei den älteren Wählern liegt, die ihre Bedeutung möglicherweise nicht verstehen. Sowie bei den Wählern, die auch bei Nicht-Rock-Acts nach einem gewissen immateriellen „Rock-‚n‘-Roll-Spirit“ suchen. Er hat von mindestens einem Wähler gehört, der meint, dass Carey diese Essenz irgendwie fehlt, im Gegensatz zu beispielsweise OutKast, die es dieses Jahr geschafft haben. Vielleicht kann Carey diese Zweifel ausräumen, wenn sie endlich das verlorene Alternative-Rock-Album veröffentlicht, von dem sie in einer anderen Folge unseres Podcasts gesprochen hat.

Phish: Polarisierende Jam-Band ohne Radiohits – Chance auf späte Rehabilitation?

Phish hingegen könnte unter der Dynamik „entweder man liebt sie oder man hasst sie“ und ihrer Undurchsichtigkeit für Nicht-Fans gelitten haben. Im Gegensatz zu ihren direkten Vorgängern, den Grateful Dead , hat die Band nie einen Song im Radio platzieren können. Und die Aussichten auf einen späten Karrieresong à la „Touch of Grey“ scheinen düster. Wenn man jedoch von früheren Beispielen wie Rush ausgeht, könnte eine humanisierende, gut publizierte Dokumentation der Schlüssel sein, um die Skepsis der Wähler gegenüber Phish zu überwinden.

