Mariah Carey: Alle Alben im Ranking

Mariah Carey ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten mit unglaublichen 19 Nummer-1-Hits in den Billboard Hot 100. Sie hält damit den Rekord als Solokünstlerin mit den meisten Chartstürmern in der Geschichte. Aber die „Songbird Supreme“ hat es nicht nur mit Glück oder ihrem Aussehen so weit gebracht.

Diva, Mutter und Superstar

Carey hat im Laufe ihrer Karriere bisher 15 Studioalben veröffentlicht, von denen fast alle in den USA mit Platin oder Multi-Platin für über eine Million verkaufte Einheiten ausgezeichnet wurden. Music Box aus dem Jahr 1993 wurde von der Recording Industry Association of America (RIAA) für mehr als zehn Millionen verkaufte Exemplare allein in den USA mit Diamant ausgezeichnet. Drei von Careys Veröffentlichungen wurden bei den Grammys für das Album des Jahres nominiert (sie wurde auch als Produzentin des Jahres nominiert).

Von Pop bis Hip-Hop, von Gospel bis R&B – Careys Alben umfassen verschiedene Genres und Stile, wobei die Sängerin mit ihrem mehrere Oktaven umfassenden Stimmumfang sowohl in zarten Balladen als auch in kraftvollen Abschiedsliedern brilliert. In Kombination mit ihren unnachahmlichen Texten nehmen Careys Alben die Zuhörer mit auf eine autobiografische Reise , die von einer schmerzhaften Kindheit, einer bitteren Scheidung und Phasen der Selbstzweifel bis hin zu einer selbsternannten Emanzcipation reicht. Jedes Album bietet neue Klänge, die zu den neuen Geschichten passen. So entstanden 15 unverwechselbare Werke, die Carey als Diva, Mutter und Superstar zeigen.

Vor der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten 16. Studioalbums Here For It All hat ROLLING STONE alle Alben von Carey bewertet. Von ihrem bahnbrechenden selbstbetitelten Debütalbum aus dem Jahr 1990 bis zu ihrer letzten Veröffentlichung, Caution aus dem Jahr 2018.

15. Me. I Am Mariah…The Elusive Chanteuse (2014)

Carey durchlebte eine Phase persönlicher Umbrüche, als sie das wortreiche Album „Me. I Am Mariah…The Elusive Chanteuse“ aufnahm. Sie hatte sich gerade von ihrem damaligen Ehemann Nick Cannon getrennt. Und durchlief einen Managementwechsel, während sie sich von einer Schulterverletzung erholte, die sie sich am Set ihres Remix-Videos zum Titelsong „#Beautiful“ zugezogen hatte.

Careys 14. Studioalbum mit dem ursprünglichen Titel „The Art of Letting Go“ sollte ursprünglich 2012 erscheinen. Es wurde jedoch aufgrund von Problemen mit dem Label und der enttäuschenden Performance der zuvor geplanten Singles verschoben. Als „MIAM“ schließlich veröffentlicht wurde, hatte sich der Hype um „#Beautiful“ gelegt. Carey blieb ein Album ohne weiteren echten Hit.

Natürlich könnte man, wie bei vielen Alben von Carey, argumentieren, dass „MIAM“ seiner Zeit einfach ein wenig voraus war. „Thirsty“ wäre in der heutigen TikTok-Welt ein Hit gewesen, während „You Don’t Know What to Do“ mit ein paar mehr RPMs (und etwas weniger Wale) in den Clubs eingeschlagen hätte. Insgesamt ist „Me. I Am Mariah“ kein schlechtes Album, auf dem die Sängerin mutig verschiedene Genres und Stilrichtungen ausprobiert. Aber im Vergleich zu Careys anderen Veröffentlichungen wirkt dieses Album etwas überladen. Etwas überproduziert. Und etwas unausgeglichen.

14. Rainbow (1999)

Als Carey 1999 „ Rainbow “ aufnahm, lief ihr Vertrag mit dem Sony-Label ihres Ex-Mannes Tommy Mottola aus. Sie wollte sich endlich von seinen Zwängen befreien. „Rainbow“ war das letzte Studioalbum, das sie Sony schuldig war, und die Sängerin nahm es in weniger als drei Monaten auf. Das Endergebnis ist eine Mischung aus aufdringlichen R&B-Songs und zuckersüßen Balladen, die zwar passabel, aber nicht besonders einprägsam sind.

„Heartbreaker“ (und der Missy-Elliott-Remix) bleibt einer der mitreißendsten Hits der Sängerin. „Can’t Take That Away (Mariah’s Theme)“ ist einer der besten Songs zum Thema Selbstermächtigung in ihrem Repertoire. Aber alles andere auf dem Album wirkt unausgereift.

13. Merry Christmas II You (2010)

Nichts wird den berauschenden Rausch von Careys erstem Weihnachtsalbum übertreffen. Aber Merry Christmas II You verdient es, in der Weihnachtszeit gespielt zu werden, schon allein wegen des festlichen „Oh Santa!” und des himmlischen „O Come All Ye Faithful (Hallelujah Chorus)”, in dem Carey Note für Note mit ihrer Mutter Patricia, einer Opernsängerin, mithalten kann.

Natürlich ist es Carey, die den letzten Ton (Whistle) des Songs singt. Denn was nützt es, die Königin von Weihnachten zu sein, wenn man nicht den Thron besteigen darf?

12. Emotions (1991)

Nach dem Erfolg ihres Debütalbums wurde Carey zurück ins Studio geholt, um den Schwung beizubehalten, den sie mit „Vision of Love“ und den drei folgenden Chartstürmern aufgebaut hatte. Glücklicherweise gab es hier keinen Sophomore Slump. Emotions bescherte der Sängerin mit dem Titelsong ihre fünfte Nummer-eins-Single in Folge. Sie stellte gleichzeitig die mittlerweile zu Klassikern gewordenen Fan-Favoriten „Make It Happen“ und „Can’t Let Go“ vor.

Emotions enthielt auch einen von Carole King mitgeschriebenen souligen Titel, „If It’s Over“, der ohne Weiteres die B-Seite von „(You Make Me Feel Like a) Natural Woman“ hätte sein können. Von allen Veröffentlichungen Careys fühlt sich Emotions am ehesten seiner Zeit entsprechend an. Was keine schlechte Sache ist, wie die vier Millionen verkauften Alben seitdem beweisen. Dennoch sind die Songs vielleicht die am meisten veralteten Titel in einem Katalog, der ansonsten eine Reihe zeitloser, unvergänglicher Hits umfasst.

11. Charmbracelet (2002)

Nach der Kontroverse um Glitter (ihr einziges Album bei Virgin) unterschrieb Carey einen Vertrag bei Island Records und begann mit der Arbeit an Charmbracelet , das ihr großes Comeback werden sollte. Die Lead-Single „Through the Rain“ war ergreifend, wenn auch entwaffnend. Aber die folgenden Singles konnten sich nicht in den Charts behaupten.

Kritiker argumentierten, dass Carey darum kämpfte, zu ihrer alten Form zurückzufinden. Aber vielleicht waren ihre Erwartungen fehlgeleitet. Es stimmt zwar, dass die Sängerin auf dem Album mehr auf ihre „Whistle-Stimme“ setzte. Aber Songs wie „Lullaby“ und „Irresistable“ (mit Westside Connection) ließen ihre seidige Stimme über schweren Hip-Hop-Beats schweben. Was zu einigen ihrer bisher raffiniertesten Rap- und Hip-Hop-Kooperationen führte.

Ice Cube und Co. waren nicht die einzigen Rapper, die auf dem Album zu Gast waren. Auf „Charmbracelet“ waren auch Cam’ron, Jay-Z und Freeway zu hören, sowie Jadakiss und Busta Rhymes auf den internationalen Ausgaben. Auf dem meisterhaften „Clown“ geht Carey in einem mit Zucker überzogenen Clapback-Track auf einen „frail shook one“ los. Während alle ein leichtes und fröhliches Comeback-Album von Carey erwarteten, lieferte die Sängerin eine unerwartete Wendung.

10. Glitter (2001)

Überlassen wir es Careys Fans – oder „Lambs“, wie sie sich selbst nennen –, der Sängerin eine selbsternannte „große Last“ von den Schultern zu nehmen. Carey hat ausführlich darüber gesprochen, wie Glitter , das ausgerechnet am 11. September veröffentlicht wurde, „fast mein Leben ruiniert hätte“, da Gerüchte über einen angeblichen Zusammenbruch und die niedrigen Kinokassen des Films zu dieser Zeit die Schlagzeilen dominierten. Aber 2018 brachte die Lambily den Hashtag #JusticeforGlitter in den sozialen Medien zum Trend. Und katapultierte den Soundtrack zurück an die Spitze der Charts .

Die Kampagne unterstrich nur, was viele Fans bereits wussten. Glitter enthält tatsächlich einige der inspiriertesten Werke der Sängerin im Studio, die die Synthesizer und Disco-Beats der 80er Jahre mit ihrem zeitgenössischen Hip-Hop- und R&B-Stil mischt. Nicht jeder Song ist ein Hit – die Zusammenarbeit mit Mystikal „Don’t Stop (Funkin‘ 4 Jamaica)” bleibt ein Rätsel. Aber das meiste davon funktioniert, wenn nicht für das Radio, dann zumindest für die Nostalgie.

Der herausragende Titel ist die mitreißende Ballade „Lead the Way“, die mit einer der komplexesten Passagen endet, die Carey je versucht hat. Sie führte zu einem weiteren von „Glitter“ inspirierten Trend. Der „ Lead the Way Riff Challenge “, die auch heute noch viele Aufrufe und Versuche verzeichnet.

9. Mariah Carey (1990)

Nur wenige Künstler hatten einen so unmittelbaren Einfluss auf die Musikindustrie wie Carey, als sie 1990 ihr gleichnamiges Debütalbum veröffentlichte. Die Sängerin mit der großen Stimme (und der großen Frisur) war gerade einmal 20 Jahre alt, als „Vision of Love“ die Charts stürmte. Obwohl sie eine Reife zeigte, die weit über ihr Alter hinausging. Tatsächlich verriet sie später in ihrer Autobiografie „ The Meaning of Mariah Carey, “ dass sie viele der Songs auf ihrem Debütalbum als Teenager geschrieben hatte.

Während das gesamte Album immer noch überraschend gut anzuhören ist, gibt es zwei herausragende Titel. Das bewegende „Alone in Love“, das Carey im Alter von nur 15 Jahren schrieb, und das herzzerreißende „Vanishing“, das nur wenige Jahre später entstand. „Ich strecke meine Hand aus in die Ferne, suche nach den Geistern der Vergangenheit, nur nach einer Spur deiner Existenz, die ich ergreifen kann“, klagt sie.

„Und wenn ich irgendwie all die Erinnerungen zurückholen und zum Leben erwecken könnte, dann würde ich das tun, das weiß Gott.“ Sensibel und doch scharfsinnig, legte der Song – und das Album – den Grundstein für eine Karriere voller aufschlussreicher Melodien. Und Momente, die noch kommen sollten.

8. Music Box (1993)

Carey mag heute zur R&B-Königsklasse gehören. Aber auf Music Box war sie die Pop-Prinzessin des Volkes, die mit einem Hit nach dem anderen das Radio beherrschte und gleichzeitig den Soundtrack für Hochzeiten, Abschlussbälle und Partys lieferte. Music Box zeigte die Kraft von Careys mittlerweile unverkennbarer Stimme, als sie sich durch Balladen wie das wehmütige „All I’ve Ever Wanted“ sang oder den Gesang für den C+C Music Factory Remix von „Anytime You Need a Friend“ verstärkte.

Und dann ist da noch „Hero“, das Carey ursprünglich für Gloria Estefan geschrieben hatte, sich aber schließlich entschied, es selbst aufzunehmen und zu veröffentlichen. Obwohl sie es für jemand anderen geschrieben hatte, wurde es schnell zu ihrer Signature-Hymne , für die Millionen von Fans ihr auf ewig dankbar sind.

