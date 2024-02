Marie Reim äußert sich zum Ausscheiden beim ESC-Vorentscheid

Marie Reim, die beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) antrat, hat zwar den Einzug ins Finale verpasst, aber entmutigen lässt sie sich davon nicht. Auf Instagram hat die 23-Jährige mit positiven Worten auf ihre Niederlage reagiert.

Die gebürtige Kölnerin konnte mit ihrem Song „Naiv“ weder die internationale Jury, noch die TV-Zuschauer:innen vollständig überzeugen und belegte am Freitag (16. Februar) den sechsten von neun Plätzen. Stattdessen sicherte sich der Newcomer Isaac den Sieg und wird Deutschland beim ESC 2024 vertreten.

In den sozialen Medien äußerte sich Reim und erhielt dabei viel Unterstützung. „Ich kann euch nicht genug danken! Vielen vielen Dank für jeden einzelnen Anruf“, schrieb die Künstlerin auf Instagram. Sie fuhr fort: „Wisst ihr was?? Wie (Wir) haben zwar nicht das das Ticket nach Schweden.. sind dafür aber in sämtlichen Charts ganz vorne.“ „Naiv“ sei auf Platz 1 der iTunes-Charts gewesen, wie die Sängerin sagt. Aktuell befindet der Song sich jedoch an der Postion 35. „Unsere Reise geht schon in wenigen Tagen weiter“, lässt sie ihre Fans wissen.

„Ich bereue gar nichts. Der Auftritt war wundervoll“

Von Follower:innen gab es in den Kommentaren allerlei positives Feedback und Stärkung. „Ich hab für dich gestimmt. War ein super Auftritt“, kommentierte die Sängerin und Schauspielerin Isabel Varell. Jemand anders schrieb: „Du hast dich klasse geschlagen und bist definitiv die Siegerin der Herzen!“

Reim zeigt sich zufrieden mit ihrer Performance beim Vorentscheid. Gegenüber „Schlagerpuls“ sagte sie: „Ich gehe nie fest von einem Gewinn aus. Dafür hat man keine Garantie“. Weiter teilte die Sängerin ihre Meinung über den Schlager und sagte, dass das Genre viel Potenzial hat und an Popularität gewinnen wird. „Ich bereue gar nichts. Der Auftritt war wundervoll“.