Michael Wendler: Unerwünschter Schlagerstar in Beelitz?

Michael Wendler möchte mit einem Auftritt in Beelitz wieder zurück ins Rampenlicht. Ob das geplante Konzert jedoch tatsächlich stattfinden wird, ist bisher noch unklar. Der Schlagersänger scheint immer wieder auf Kritik zu stoßen.

Deshalb könnte „die Rückkehr des Königs“ ausfallen

„Nichts kann aufhalten, was kommt. Die Rückkehr des Königs“. So kündigte Wendler am 3. Dezember auf Facebook seine Show für den 28. Juni 2025 in Beelitz an. Und auch von der Stadt selbst sei der geplante Auftritt zwar bereits bestätigt worden. Doch nun wolle Beelitz diese Entscheidung noch einmal überdenken. So laut der städtischen Internetseite.

In einem Statement der Seite schrieb der Stadtsprecher, Enrico Bellin, am 4. Dezember: „Zum geplanten Auftritt von Michael Wendler zur Schlagernacht 2025 teilt die Stadt Beelitz mit, dass wir aufgrund der heftigen Reaktionen am heutigen Mittwoch das Vertragsverhältnis noch einmal kritisch hinterfragen.“ Und: „Das Ergebnis wird zu gegebener Zeit bekanntgegeben.“

Auftritt in Legden fürs kommende Jahr schon abgesagt

Der Auftritt auf dem Beelitzer Stadtfeld ist nicht der erste, der auf unsicheren Füßen steht. Genau genommen wurden wohl sogar schon einige Wendler-Konzerte von anderen Veranstaltern abgesagt. So berichtete die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ über eine Veranstaltung in Legden, wo der „Sie Liebt Den Dj“-Sänger auch auftreten sollte. Nachdem sich viele Menschen kritisch zu diesem Vorhaben äußerten, wurde Wendlers Show komplett abgesagt.

Verschwörungstheoretische Ansichten?

Der 52-Jährige machte sich in den letzten Jahren vor allem gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Jahr 2020 laut. So habe er der „Welt“ zufolge öfter Falschbehauptungen öffentlich geteilt und verbreitet. Wendler fiel auch durch seine verschwörungsideologischen Ansichten negativ auf. Folglich brach auch RTL im Jahr 2020 die Zusammenarbeit mit ihm ab.