ESC-Vorentscheid: Das ROLLING-STONE-Votum

Bei den Buchmachern ist Ryk gebongt. Neun Kandidaten stellen sich am Freitag um 22.05 Uhr in der ARD und bei One dem Votum der Zuschauer. Welches Kostüm wird Barbara Schöneberger tragen? Und wer reist für Deutschland zum ESC nach Schweden?

Das Votum des ROLLING STONE (Barbara Schönebergers Kleid kennen wir noch nicht).

Isaak: „Always On The Run“

Ältere Zuhörer könnten sich an John Farnham und Midnight Oil erinnert fühlen. Trommeln, ein flammender Stammes-Chor und Tonnen von Pathos nebst Stimmenverzerrer.

★ ★

Max Mutzke: „Forever Strong“

Eine patentierte Max-Mutzke-Ballade. Vor 20 Jahren belegte Mutzke den achten Platz beim ESC. Er singt auch wieder schön – aber der Songs ist zu betulich und schwingt sich am Ende zur glühenden Beschwörung auf. Außerdem geht Hut beim ESC nur bei Frauen.

★ ★ ★

Floryan: „Scars“

Der schnauzbärtige Sänger hat sich bei „Ich will zum ESC!“ qualifiert. Aber die falsettierte Klavierballade ist eine unfaszinierende, larrmoyante Schnulze.

★ ★

Galant: „Katze“

Pseudogeheimnisvolle Electropop-Cabaret-Nummer mit Sprechgesang aus einem Nachtclub, wie ihn sich Derrick als verrucht vorgestellt hat.

★ ★

Bodine Monet: „Tears Like Rain“

Bodine Monet ist Holländerin. „Tears Like Rain“ klingt wie orientalischer Flamenco, der Loreens „Tattoo“ sein will.

★ ★

Ryk: „Oh Boy“

Morrissey ist wieder jung, hat keine Haartolle mehr und heißt jetzt Ryk. „Oh Boy“ wird als Favorit gehandelt. Das Lied ist ziemlicher Streicherkitsch – aber was stört es, wenn der Sänger so glamourös ist?

★ ★ ★ ★1/2

Leona: „Undream You“

Der beste Song der Konkurrenz, eine zu schlichtem Gitarren-und Klavierspiel vorgetragene Ballade. Leona singt berückend und sieht auch so aus. Hat also keine Chance.

★ ★ ★ ★1/2

Marie Reim: „Naiv“

Schriller Schlager-Rumms mit Fanfaren. „Verdammt, wieso glaube ich dir?“ Absolut Camp.

★ ★ ★ ★

NinetyNine: „Love On A Budget“

Schmissiger, ranschmeißerischer Radio-Singalong wie aus den Siebzigern mit Bratzgitarren-Riff.

★ ★1/2