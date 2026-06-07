Marilyn Manson: Antrag auf Abweisung von Sexualstrafklage gescheitert

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Marilyn Manson ist am Freitag mit seinem jüngsten Versuch gescheitert, eine Sexualstrafklage seiner ehemaligen Assistentin zu Fall zu bringen.

Ein kalifornischer Richter lehnte es ab, die Klagepunkte in Ashley Walters‘ dritter geänderter Klageschrift abzuweisen oder zu beschneiden – fünf Monate nachdem er den Fall auf Grundlage eines neuen kalifornischen Gesetzes wieder aufgenommen hatte, das älteren Sexualstrafklagen ein zweijähriges Rückwirkungsfenster einräumt.

Mansons Anwältin Alexa Foley hatte bei der Anhörung im Zentrum von Los Angeles argumentiert, Walters‘ Vorwürfe erfüllten nicht die Voraussetzungen für eine Wiederzulassung nach dem neuen Gesetz, bekannt als AB 250. Sie versuchte vergeblich, das Gericht davon zu überzeugen, dass Walters nicht nachweisen könne, während des mutmaßlichen sexuellen Übergriffs körperlich festgehalten worden zu sein.

Die Vorwürfe im Detail

In ihrer im Februar eingereichten dritten geänderten Klageschrift behauptet Walters, Manson – bürgerlicher Name Brian Warner – habe sie auf ein Bett gestoßen, ihre Arme festgehalten und versucht, sie zu küssen, während sie sich abwandte. Der Vorfall soll sich im Mai 2010 in Warners Heimstudio in West Hollywood ereignet haben. Anschließend soll Warner hinter sie getreten sein und ihr „ins Ohr gebissen haben, während er ihre Hand ergriff und in seine Unterwäsche führte“.

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„Walters wandte sich ab, als er versuchte, sie auf den Mund zu küssen“, argumentierte Foley. „Sie entfernte sich schnell, war also zu diesem Zeitpunkt nicht mehr festgehalten. Dann soll er von hinten an sie herangetreten sein, ihre Hand ergriffen und in seine Unterwäsche geführt haben. In dem Moment, in dem es zu dem mutmaßlichen intimen Körperkontakt kam, bestand kein Festhalten mehr.“

Der Richter ließ sich davon nicht überzeugen und erklärte, es sei schlicht zu früh, „so fein zu schneiden“. Walters‘ Vorwürfe seien stark genug, um den Fall voranzutreiben, während beide Seiten Beweise dafür sammelten, ob der mutmaßliche Übergriff die Voraussetzungen für eine Wiederzulassung nach AB 250 erfülle.

Richter lässt Klage zu

Derzeit treffe das, „was hier behauptet wird, so wie es behauptet wird, ins Schwarze“, sagte Steve Cochran, Richter am Los Angeles County Superior Court. „Glauben Sie wirklich, ich werde mit jemandem darüber streiten, ob das sexueller Übergriff ist oder nicht – in diesem frühen Verfahrensstadium? Dann würde ich schlecht schlafen.“

Richter Cochran erklärte, Walters‘ damit zusammenhängende Vorwürfe einer Vertuschung durch Warners Unternehmen Marilyn Manson Records seien möglicherweise angreifbarer, da Walters erst nach dem mutmaßlichen Übergriff der Stelle als Warners Assistentin zugestimmt habe. Auch diese Klagepunkte seien jedoch stark genug, um vorerst weiterzuverfolgen. Der Richter sagte, Warner und seine Anwälte könnten die Vorwürfe erneut in einem Antrag auf summarisches Urteil anfechten, nachdem weitere Beweise gesammelt und das neue Gesetz umfassender angewendet worden sei.

„Das war nicht unerwartet“, sagte Warners Anwalt Howard King nach der Entscheidung gegenüber ROLLING STONE vor dem Gerichtssaal. „Es ist eine klare Einladung zu einem Antrag auf summarisches Urteil. Der Richter hat unmissverständlich signalisiert, dass wir noch nicht im richtigen Verfahrensstadium sind.“

Reaktionen der Anwälte

Walters‘ Anwälte begrüßten das Urteil vom Freitag. „Wir sind natürlich erfreut“, sagte Anwältin Bina Ahmad gegenüber ROLLING STONE. „Die Inspiration, weiterzukämpfen, schöpfen wir wirklich von unserer Mandantin. Sie ist die Mutige.“

Der Richter bestellte die Parteien für eine Fallbesprechung im August zurück.

Als Cochran die Klage im Januar wieder aufnahm, erklärte er, er habe AB 250 „eingehend“ geprüft. „Ich bin der Ansicht, dass das Gesetz den Anspruch wiederbelebt“, sagte er, als er seine Abweisung des langjährigen Falls vom 16. Dezember rückgängig machte.

Jahrelanger Rechtsstreit

Walters‘ Klage arbeitet sich seit mehreren Jahren durch die Instanzen. Ein anderer Richter wies sie im Mai 2022 als verspätet ab, doch ein Berufungsgericht ließ sie später wieder zu und gab Walters die Möglichkeit nachzuweisen, dass eine traumabedingte Erinnerungsunterdrückung ihre Einreichung verzögert hatte. Als Richter Cochran den Fall im vergangenen Jahr abwies, stellte er fest, dass ihr dieser Nachweis nicht gelungen sei.

Walters hatte Warner erstmals 2021 verklagt und behauptet, Warner habe sie 2010 in sein Heimstudio gelockt, nachdem er ihre Fotografie in den sozialen Medien gelobt und eine mögliche Zusammenarbeit in Aussicht gestellt hatte. Sie habe zugestimmt, sich von ihm fotografieren zu lassen, weil sie „provokanter Kunst grundsätzlich nicht abgeneigt“ gewesen sei. Die Begegnung nahm jedoch eine Wendung, als Warner übergriffig wurde und sie angriff, während sie in seinem Haus faktisch gefangen war – weil er sie nicht darüber informiert hatte, dass der angrenzende Parkplatz ihr Auto von 2 Uhr bis 7 Uhr morgens einsperren würde.

Walters erklärte, sie habe später eine Stelle als Warners Assistentin angenommen, nachdem er ihr weitere berufliche Zusammenarbeit in Aussicht gestellt und bei einem Folgegespräch keine offensichtlichen sexuellen Annäherungsversuche unternommen hatte. Sobald sie jedoch zu arbeiten begann, soll Warner laut Klageschrift eine Kampagne aus körperlichem und emotionalem Missbrauch entfesselt haben: Er soll sie gepeitscht, Teller nach ihr geworfen, sie für lange Zeitspannen auf einem Stuhl stehen lassen und sie in einem drogeninduzierten Wutanfall gegen eine Wand geschleudert haben.

Evan Rachel Wood und weitere Vorwürfe

In ihrer Klage behauptet Walters, neben dem mutmaßlichen direkten Missbrauch durch Warner auch Zeuge geworden zu sein, wie der Musiker seiner damaligen Verlobten Evan Rachel Wood einen Requisitenschädel „so hart“ entgegengeworfen habe, dass dieser ihr angeblich „eine große, erhabene Beule am Bauch“ hinterlassen habe. Sie gibt zudem an, Warners „ausgehungerten und verstörten“ Freundinnen heimlich Essen und Getränke zugesteckt zu haben, während diese sich in einem Gästebad versteckten. Warner hat die Vorwürfe bestritten.

Walters trat erstmals im Februar 2021 an die Öffentlichkeit, als mehrere Frauen – darunter Wood – Warner körperlichen und emotionalen Missbrauch vorwarfen. ROLLING STONE veröffentlichte Ende 2021 eine umfangreiche Recherche, für die mehr als 55 Quellen zu den Vorwürfen befragt worden waren. Warner, 57, einigte sich außergerichtlich mit zwei seiner Klägerinnen, darunter der Schauspielerin Esmé Bianco. Zuvor hatte er Verleumdungs- und Belästigungsklagen gegen Wood fallen gelassen.

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