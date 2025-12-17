Marilyn Manson gewinnt Klage wegen sexueller Nötigung seiner ehemaligen Assistentin Ashley Walters. In seiner Entscheidung vom Dienstag (16. Dezember) erklärte der Richter, die Beweise zeigten, dass die Ansprüche von Frau Walters außerhalb der Verjährungsfrist lägen und nicht aufgrund ihres Arguments, ihre Erinnerungen an den mutmaßlichen Missbrauch seien unterdrückt worden, wiederbelebt werden könnten.

„Wir haben hier eine Situation, in der die Klage erst etwa 10 Jahre nach den maßgeblichen Ereignissen eingereicht wurde. Ich kann nicht feststellen, dass die Regel der verspäteten Entdeckung anwendbar ist“, sagte der Richter des Bezirks Los Angeles, Steve Cochran, bei der morgendlichen Anhörung. „Ich bin nicht befugt, zu entscheiden, dass die Doktrin der verspäteten Entdeckung unter den in diesem Fall vorliegenden Umständen anwendbar ist.“

Reaktionen der Anwälte und mögliche Berufung

Eine Anwältin von Walters erklärte, sie werde eine Berufung prüfen. „Wir sind enttäuscht. Wir halten diese Entscheidung für falsch. Die Regel der verspäteten Entdeckung gilt speziell für Situationen, in denen Opfer sexuellen Missbrauchs das Recht haben sollten, Gerechtigkeit zu suchen, wenn der Täter Taktiken angewendet hat, um sie daran zu hindern, sich zu melden“, erklärte Walters‘ Anwältin Kate McFarlane nach der Anhörung gegenüber Rolling Stone.

„Das ist etwas, das wir immer wieder sehen, und es scheint, dass das Gesetz nicht mit der Wissenschaft und dem, was für die Opfer richtig ist, Schritt gehalten hat. Aber ich glaube nicht, dass dies das Ende des Weges ist.“

In ihrer Klage behauptete Walters, dass Manson, geboren als Brian Warner, sie 2010 mit Komplimenten für ihre Fotografie und dem Angebot einer künstlerischen Zusammenarbeit zu einem Job verleitet habe. Sie behauptet, Warner habe sie später ausgepeitscht, mit Tellern beworfen, festgehalten, ihr ins Ohr gebissen, ihre Hand in seine Unterwäsche gedrückt und sie bedroht.

Sie erinnerte sich daran, wie Warner seiner ehemaligen Verlobten Evan Rachel Wood einen Requisiten-Schädel „so hart“ an den Kopf geworfen habe, dass dieser angeblich „eine große, erhabene Strieme auf ihrem Bauch“ hinterlassen habe. Warner bestritt die Vorwürfe.

Marilyn Manson, Machtmissbrauch und frühere Vorwürfe

„Es ist erfreulich, dass nach all den Jahren ein Richter einfach die Fakten betrachtet und erneut feststellt, dass Brian Warner zu Unrecht beschuldigt wurde“, sagte Warners Anwalt Howard King nach dem Erfolg des Antrags. „Es ist schön für ihn, dass ihm Gerechtigkeit widerfahren ist, auch wenn dies mit großen persönlichen Kosten verbunden war. Jetzt kann er weitermachen.“

Während der Anhörung argumentierte McFarlane, dass Walters eine Wiederaufnahme ihrer Klage verdient habe, da sie angeblich von Warner in einer Weise manipuliert worden sei, die kindlichem sexuellem Missbrauch ähnele. Sie forderte das Gericht auf, Fälle zu betrachten, in denen Kinder unter verdrängten Erinnerungen litten, bevor sie als Erwachsene Gerechtigkeit suchten.

Mehr zum Thema Marilyn Manson in Berlin: In einer dunklen Welt aus Show, Hass und Schmerz

„Wir haben hier eine junge Frau, die in ihren Zwanzigern war, und ihren Arbeitgeber, der in seinen Vierzigern war. Da gibt es eine angeborene Machtdynamik“, argumentierte sie. „Er ist eine sehr bekannte, einflussreiche Berühmtheit mit viel Macht in der Branche, viel Einfluss. Hier handelt es sich um eine junge Frau, die gerade erst erwachsen geworden war und von jemandem mit viel Macht manipuliert wurde.“

Walters trat im Februar 2021 an die Öffentlichkeit, als mehrere Frauen, darunter Wood, Warner erstmals schweren körperlichen und emotionalen Missbrauch vorwarfen. Ein früherer Richter wies Walters‘ Klage im Mai 2022 ab, da er die Vorwürfe für zu alt befand. Walters legte gegen das Urteil Berufung ein und erreichte, dass ihre Klage in der Berufungsinstanz wieder aufgenommen wurde.

Der 56-jährige Warner hat mit mehreren seiner Anklägerinnen, darunter die Schauspielerin Esmé Bianco, außergerichtliche Einigungen erzielt. Zuvor hatte er beschlossen, die Klage gegen Wood fallen zu lassen.