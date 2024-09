Marilyn Manson kündigt neues Album „One Assassination Under God – Chapter 1“ an

Marilyn Manson hat „One Assassination Under God – Chapter 1“ angekündigt. Das Album wird am 22. November erscheinen und umfasst insgesamt neun Songs. Dies ist das erstes Werk seit der Veröffentlichung von „We Are Chaos“ im Jahr 2020.

Parallel zur Albumankündigung wurde mit „Sacrilegious“ bereits der dritte neue Song released. Zuvor erschienen zwei andere Singles, „As Sick As The Secrets Within“, „Raise The Red Flag“.

Die Nachricht über die neue Platte kommt kurz nach der Comeback-Tour, bei der der 55-Jährige die Rockband Five Finger Death Punch unterstützte. Es war seine erste große Tour seit 2019.

Skandale im Schatten des Comebacks

In den letzten Jahren war der „Schockrocker“ aufgrund zahlreicher Missbrauchsvorwürfe, die von mehreren Frauen erhoben wurden, in juristische Auseinandersetzungen verwickelt. Einige dieser Vorwürfe wurden inzwischen beigelegt oder abgewiesen, während andere Verfahren noch laufen. Marilyn Manson bestreitet alle Anschuldigungen vehement.

Trotz der rechtlichen Turbulenzen hat er seinen musikalischen Weg wieder aufgenommen und im August dieses Jahres seine ersten neuen Songs seit längerer Zeit veröffentlicht. Die Reaktionen auf diese Veröffentlichungen waren gemischt, was sich unter anderem auch daran zeigt, dass die Kommentare unter den Musikvideos zu den neuen Songs deaktiviert wurden.

Artwork „One Assassination Under God – Chapter 1“:

Für „One Assassination Under God“ hat sich Manson mit einigen alten Weggefährten und neuen Gesichtern zusammengetan. So gehören der Gitarrist Tyler Bates und der Schlagzeuger Gil Sharone wieder zur Band, während Reba Meyers von „Code Orange“ und Piggy D, der zuvor bei „Rob Zombie“ gespielt hat, neu dabei sind. Bates war darüber hinaus maßgeblich an der Produktion und am Songwriting des Albums beteiligt.

Tracklist:

„One Assassination Under God“

„No Funeral Without Applause“

„Nod If You Understand“

„As Sick As The Secrets Within“

„Sacrilegious“

„Death Is Not A Costume“

„Meet Me In Purgatory“

„Raise The Red Flag“

„Sacrifice Of The Mass“