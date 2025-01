Marilyn Manson wird nicht wegen sexueller Übergriffe angeklagt

Marilyn Manson hat vorerst nichts mehr zu befürchten. Am Freitag (24. Januar) erklärte Nathan Hochman, der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, laut Associated Press, dass der Rockstar nach jahrelangen Untersuchungen nun doch nicht angeklagt wird.

„Wir haben festgestellt, dass die Vorwürfe häuslicher Gewalt außerhalb der Verjährungsfrist liegen und wir die Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe nicht zweifelsfrei beweisen können“, so Hochman. Dass das nicht bedeuten muss, dass die Vorwürfe gegen Marilyn Manson nicht wahr sind, zeigt sich in den Worten, die er hinzufügte: „Wir erkennen den Mut und die Widerstandsfähigkeit der Frauen an, die sich gemeldet haben, um Anzeige zu erstatten und ihre Erfahrungen zu teilen. Und wir danken ihnen für ihre Zusammenarbeit und Geduld bei den Ermittlungen.“

Der Staatsanwalt dankt den Frauen für „Zusammenarbeit und Geduld“

Die Ermittlungen hatten 2021 begonnen. Die Missbrauchsvorwürfe reichen zurück in die Jahre 2009 bis 2021. Esmé Bianco (die in „Game Of Thrones“ die Prostituierte Ros spielte) gab an, dass sie ein Teil der strafrechtlichen Ermittlungen war. Ansonsten wurde keine der angeblich betroffenen Frauen von der Staatsanwaltschaft öffentlich identifiziert. Bianco hatte Marilyn Manson auch noch separat angezeigt. Diese Klage wurde nach einer außergerichtlichen Einigung fallen gelassen.

Im Oktober 2024 warf Bianco dem damaligen Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, George Gascon, Untätigkeit im Manson-Fall vor. Bei einer Pressekonferenz erklärte sie: „Vor fast vier Jahren habe ich das getan, was Opfer von Vergewaltigungen tun sollten: Ich bin zur Polizei gegangen. Ich habe ihnen in quälenden Details beschrieben, wie der Rockmusiker Brian Warner – besser bekannt unter seinem Künstlernamen Marilyn Manson – mich im Laufe unserer Beziehung vergewaltigt und missbraucht hat.“ Und: „Trotz einer gründlichen Untersuchung und Hunderten von Beweisstücken, die der Staatsanwaltschaft vorgelegt wurden, warte ich immer noch auf Gerechtigkeit. In der Zwischenzeit habe ich Morddrohungen erhalten, während der, der mich missbraucht hat, weiterhin öffentlich auftritt.“ Zu den neuen Entwicklungen hat sich Esmé Bianco noch nicht geäußert.

Nachdem Marilyn Manson wegen all der Anschuldigungen seinen Vertrag mit Universal Music verloren hatte, ist er nun bei Nuclear Blast untergekommen. Zurzeit ist er auf Welttournee mit seinem Album „One Assassination Under God – Chapter 1“.